Barcala pide al Gobierno “celeridad” con la Variante de Torrellano: “Es un asunto capital para la ciudad”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha reaccionado al anuncio del Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente (PSOE), que ha comunicado la licitación de la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que se centra en la retirada de la infraestructura ferroviaria entre los barrios de San Gabriel y Aguamarga mientras se habilita la conexión entre Alicante y Murcia pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y por Elche.

El primer edil ha exigido al Gobierno central “máxima celeridad”, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Sara Aagesen (PSOE), de quien depende la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), necesaria para el avance del proyecto y que está en manos de este departamento desde enero.

Según el Ministerio de Transportes, la simultaneidad de la licitación de la redacción del proyecto y la tramitación de a DIA “es posible”, y el alcalde de Alicante ha incidido en la urgencia de esta tramitación, que no tiene plazos previsibles de resolución.

A su vez, Barcala ha recordado que su gobierno municipal “viene exigiendo desde hace siete años la ejecución de este proyecto clave para la conexión ferroviaria con el aeropuerto”, así como también para el desmantelamiento de las vías ferroviarias en la fachada litoral sur de Alicante y como enlace del Corredor Mediterráneo.

Por ello, el primer edil, que se ha expresado desde la ciudad china de Weihai, a donde ha viajado para captar inversiones durante la celebración de un foro empresarial, ha definido la culminación de la Variante de Torrellano como “un asunto capital para nuestra ciudad”.

Reacción vecinal

Desde la Asociación de Vecinos de San Gabriel su presidenta, Paz Sotodosos, ha celebrado que es el anuncio que esperaban. "Es un paso de gigante: aunque no haya plazos estamos en el camino correcto y el proyecto permitirá encaminarlo todo a la ejecución de las obras".

La dirigente vecinal exige, eso sí, que la segunda fase de la Variante de Torrellano incluya "la restauración ecológica de toda la infraestructura para tener la ciudad en condiciones y que se pueda caminar desde San Gabriel hasta Urbanova por un paseo marítimo". También pide "que no ocurra lo mismo que con las vías en el sur de Benalúa, frente a Casa Mediterráneo, donde la infraestructura está sin usar desde hace 50 años y es inaccesible".

El proyecto

El Ministerio dirigido por Óscar Puente licita por 6,3 millones de euros un contrato para la redacción de los proyectos en esta segunda fase para completar el diseño de la nueva red ferroviaria y posibilitar el desmantelamiento de las vías de la costa, tal como demandan los vecinos desde hace décadas y tras las sospechas fundadas de la posible de electrificarlas, descartada por el propio Puente en diciembre del año pasado.

Con esta decisión, explican, “se acelera la redacción, y por tanto la ejecución”, de la segunda fase de la Variante de Torrellano. Tras la redacción del plan y la emisión de la DIA, el siguiente paso sería la licitación de las obras, aunque desde el Ministerio de Transportes no se atreven a hablar de plazos concretos debido a “la complejidad de los trámites”.

El trazado de esta segunda fase es de 10,3 kilómetros y la ejecución la llevará a cabo Adif en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo, que permitirá la integración de las redes transeuropeas de transporte, así como de los trenes de mercancías, de cercanías y de media distancia, entre los que se pretende optimizar la conexión.

El tramo inicial del recorrido discurrirá a lo largo de unos 2,5 kilómetros por la línea convencional que une Alicante con Villena, a través de un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual. En este punto, la vía se duplicará y se configurará exclusivamente en ancho estándar. Estos proyectos incluirán ramales para conectar con las líneas Alicante-La Encina, en dirección València; y Alicante-El Reguerón, en dirección Murcia.

La primera fase del proyecto, centrada en la conexión con el aeropuerto, se encuentra en periodo de redacción.