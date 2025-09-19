Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcala, señalado por los “recortes” en inversión para vivienda pública en Alicante

Las cuentas del Patronato Municipal de la capital provincial incluyen un 34 % menos de fondos en el capítulo de inversiones que en el ejercicio anterior

Construcción de VPO en la ciudad de Alicante, las primeras viviendas en una década

Construcción de VPO en la ciudad de Alicante, las primeras viviendas en una década / Alex Domínguez

Manuel Lillo

Manuel Lillo

La promoción de la vivienda pública en Alicante, una de las consignas clave para el actual mandato municipal según ha reiterado el alcalde, Luis Barcala, topa con un contratiempo. Según ha denunciado el PSOE, el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de la Vivienda 630.882 euros en el capítulo de inversiones para 2026.

La cifra es menor si se compara con la del ejercicio anterior, de 956.602 euros. El recorte es de un 34 %, y los socialistas han pedido al equipo de gobierno que “rectifiquen y aumenten” el presupuesto para “afrontar la crisis habitacional” en la ciudad.

Además, apuntan que el presupuesto del patronato, que definen como “exiguo”, contempla otros recortes en proyectos como el de las 34 viviendas de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, “que se quedan sin financiación”. Estas viviendas, precisamente, fueron reivindicadas por Barcala en un acto celebrado el miércoles, donde defendió las iniciativas del Ayuntamiento para promover vivienda pública.

Silvia Castell, concejala del PSOE, ha criticado que “Barcala prometió que esta sería la legislatura de la vivienda y lo que tenemos es la legislatura de los recortes y de los incumplimientos”. Esta afirmación la ha justificado subrayando la previsión de una inversión de 400.000 euros en 2025 para la promoción de vivienda pública y de 2,4 millones para 2026, cuando “la realidad es que no se ha invertido nada en 2025 y para 2026 no se contempla ni un solo euro”, ha dicho la edil.

Noticias relacionadas y más

Por último, desde el grupo municipal del PSOE consideran “incomprensible” que el alcalde “reduzca las inversiones cuando la ciudad sufre uno de los peores momentos en acceso a la vivienda de las últimas décadas, con precios disparados y una oferta pública del todo insuficiente”.

