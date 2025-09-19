Más de 20 calles cortadas este domingo en Alicante por una carrera solidaria

‘Rendirse no es una opción’ es el lema de la carrera solidaria Ruta 091 que organiza la Comisaría Provincial de Policía de Alicante y que este año celebra su cuarta edición.

Este evento dará comienzo a las 09.30 horas y tendrá su punto de salida en la C/ Foguerer José Romeu y recorrerá la Avda. Doctor Jiménez Díaz, seguirá por Avda. Vicente Blasco Ibáñez (subida), continuará por Avda. José Jornet Navarro hasta la Plaza del Papa Juan Pablo II donde dará una vuelta para salir por C/ Médico Enrique Carratalá y bajará por la Avda. Vicente Blasco Ibáñez hasta el Estadio de Atletismo de Alicante (Joaquín Villar), donde se dará por finalizada la carrera.

Cortes de tráfico este domingo en Alicante

El recorrido de la carrera obligará a cortar numerosas calles de la ciudad desde las 08.00 horas, por lo que el Ayuntamiento de Alicante ha informado de los siguientes cortes de tráfico que estará vigentes hasta las 13.00 horas:

Salida : Ciudad Deportiva en C/ Foguerer José Romeu Zarandieta sentido sur norte

C/ Teulada hasta C/ Campos de Mirra

C/ Campos de Mirra carriles sentido oeste-este (en contrasentido de la circulación), hasta Av. Dr. Jiménez Díaz,

Av. Dr. Jiménez Díaz carriles sentido sur-norte (en contrasentido de la circulación) hasta Av. Isla de Corfú

Av. Dr. Jiménez Díaz, cruce desde los carriles sentido sur-norte en la intersección con Av. Isla de Corfú hacia ésta última,

Av. Isla Corfú (en contrasentido de la circulación) hasta C/ San Marcelino Champagnat

C/ San Marcelino Champagnat (en contrasentido de la circulación), hasta Av. Vicente Blasco Ibáñez,

Av. Vicente Blasco Ibáñez carriles sentido este-oeste (en el sentido de la circulación) hasta Gta. de la Solidaridad

Gta. de la Solidaridad (en contrasentido de la circulación) por el carril interior hacia Av. José Jornet Navarro,

Av. José Jornet Navarro carriles sentido norte-sur hasta C/ Médico Andrés Boldó,

C/ Médico Andrés Boldó (en contrasentido de la circulación) hasta Plaza Papa Juan Pablo II,

Plaza Papa Juan Pablo II (en el sentido de la circulación), hasta C/ Médico Enrique Carratalá,

C/ Médico Enrique Carratalá (en el sentido de la circulación), hasta Av. José Jornet Navarro,

Av. José Jornet Navarro, carriles sentido sur-norte (en el sentido de la circulación), hasta Gta. De la Solidaridad,

Gta. De la Solidaridad carril exterior (en el sentido de la circulación), hasta Av. Vicente Blasco Ibáñez

Av. Vicente Blasco Ibáñez carriles sentido oeste-este (en el sentido de la circulación) hasta Glorieta de la Av. Dr. Jiménez Díaz

Gta. Av. Dr. Jiménez Díaz, carril exterior (en contrasentido de la circulación) hasta, Av. Dr. Jiménez Díaz carriles sentido sur-norte (en el sentido de la circulación), hasta C/ Miraflor

C/ Miraflor hasta C/ Ciudad Real,

C/ Ciudad Real hasta Av. Dr. Rico

Av. Dr. Rico, carriles sentido oeste-este (en el sentido de la circulación) hasta, C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó,

C/ Foguerer José Ramón Gilabert Davo, entrada a la Ciudad Deportiva.

Estará prohibido estacionar en todo el recorrido desde las 22.00 horas del sábado hasta el final de la carrera sobre las 13.00 horas.

Igualmente, tampoco se podrá estacionar en el parking situado en la C/ Hondón de los Frailes, entre la sede de la Policía Autonómica de la Generalitat Valenciana y la Escuela Montessori.