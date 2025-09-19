El Consell deja en manos del Ayuntamiento de Alicante la reapertura del centro de mayores de plaza América

La reapertura del Centro de Día de plaza América, en manos del Ayuntamiento de Alicante. El Consell muestra de nuevo su predisposición a volver a financiar el servicio (que cerró el pasado 15 de agosto por falta de presupuesto) si se da con una ubicación que cumpla la normativa autonómica.

Así lo ha detallado la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, tras reunirse con la concejala responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, Begoña León, con la que se han abordado "posibles alternativas para que la ciudad alicantina tenga de nuevo abierto un Centro de Día en una nueva ubicación y en un nuevo inmueble acorde a las necesidades".

La respuesta del Consell se produce un mes más tarde de que las instalaciones bajaran la persiana, y escasos días después de que los antiguos usuarios y trabajadoras del centro anunciaran que, tras semanas protestando en la puerta del Centro de Día, la próxima concentración (el día 23 de septiembre) será frente a la sede del Consell en Alicante, en la conocida como Casa de las Brujas de la avenida Doctor Gadea.

Cierre del servicio

El cierre del Servicio de Estancias Diurnas, en el que en torno a 40 usuarios hacían uso del centro y sus actividades cada día entre las 9:00 horas y las 16:00, generó gran controversia el pasado mes de agosto. El Ayuntamiento comunicó la clausura con solo unos días de antelación tanto a usuarios como empleados, argumentando que el Consell de Carlos Mazón había retirado la financiación del Contrato Programa con el que se financian los servicios sociales.

Desde el departamento autonómico, en cambio, apuntaron en ese momento a INFORMACIÓN que "se cubre el servicio si el centro cumple la normativa", algo que no sucede en el caso de Alicante, por lo que no es posible mantener la financiación. Pese al ofrecimiento, el Ayuntamiento anunció que apostaría por un "rediseño" del servicio. La portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, avanzó que el centro "se va a transformar en un espacio más vivo y más abierto para los barrios" y que, "donde antes se atendía a 40 usuarios, ahora se va a atender a tres barrios al completo". No obstante, el gobierno de Luis Barcala aún no ha podido concretar el plazo de reapertura, las actuaciones previstas, el presupuesto estimado ni el personal de este nuevo servicio: "Se informará en los próximos días", apuntó Cutanda.

El Consistorio también manifestó que se está contactando de forma "personal e individualizada" con todos los mayores que participan en el programa para ofrecer alternativas (desde el ingreso en una residencia a la teleasistencia o el servicio de "Menjar a Casa") a estas personas. Los trabajadores del Servicio de Estancias Diurnas (SED), mientras, siguen concentrándose a las puertas del centro para pedir que su continuidad.