Un detenido y 52 sancionados en un operativo contra un mercadillo ilegal en la Colonia Requena de Alicante

Cerco a la venta ambulante. Un detenido y 52 personas sancionadas es el balance de un operativo conjunto entre la Policía Local de Alicante y el Cuerpo Nacional de Policía contra un mercadillo ilegal ubicado en la Colonia Requena en la Zona Norte de Alicante, han informado tanto el Ayuntamiento como la Comisaría.

La Policía Local de Alicante ha levantado 52 actas de sanción por venta ambulante ilegal en el transcurso de una intervención realizada en la noche del pasado martes en un mercadillo sin autorización municipal instalado en la calle del Cuarzo, en el barrio de Colonia Requena.

La operación policial se llevó a cabo de manera conjunta con el Cuerpo Nacional, con la participación y se completó con un detenido por receptación y desobediencia; así como otras nueve denuncias por desobediencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad. También se intervinieron cinco teléfonos móviles y una tablet, indicó la concejalía de Seguridad. Desde la Comisaría se informó de que, además del detenido, el balance de la operación era: cinco teléfonos y una tablet intervenida; 52 identificados; 42 vehículos chequeados; dos actas por tenencia de drogas; y cuatro actas de desobediencia.

Los dos cuerpos policiales llevan varios meses actuando para combatir la venta ambulante en el mercadillo ilegal ubicado en esta calle de la zona Norte de la ciudad. En concreto, desde septiembre del año pasado se han realizado más de 320 intervenciones, no sólo en la calle del Cuarzo, sino también en las adyacentes Esmeralda y Olivino.

En el dispositivo hubo un detenido por resistirse a los agentes y por receptación. / Información

Además de actuar contra la venta ambulante ilegal, la Policía Local y el Cuerpo Nacional han tramitado numerosas denuncias por infracciones de tráfico y han inmovilizado varios vehículos de procedencia supuestamente irregular. Asimismo, los agentes retiraron de la zona meses atrás un asentamiento ilegal en tienda de campaña, que motivó la queja de los vecinos por razones de seguridad y limpieza.

Precisamente la coordinación de las fuerzas de seguridad para el control de la venta ambulante ilegal, el ruido y la limpieza fue uno de los asuntos tratados el pasado lunes en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Alicante bajo la presidencia del alcalde Luis Barcala, a la que asistieron el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y otras autoridades y mandos policiales.

Intervenciones en la fachada litoral

En esta línea de actuación, la Policía Local ha realizado este verano más de 120 intervenciones contra la venta ambulante ilegal en la fachada litoral de la ciudad y en coordinación con el Cuerpo Nacional y la policía portuaria. Los agentes llevaron a cabo el 22 de julio la destrucción en el vertedero municipal de 2.000 kilogramos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. En concreto se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.