Educación quiere combatir la falta de interés por la política de los jóvenes de Alicante

La Conselleria de Educación se ha propuesto combatir la desafección política de los jóvenes y acercarles las instituciones con un proyecto, "desde la neutralidad ideológica", dirigido a los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria, que incluye visitas físicas y virtuales a las Cortes, al Consell, el Síndic de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu, además de temario en clase.

Bajo el nombre “Tú fas democràcia”, la iniciativa busca profundizar en sistemas democráticos, pero, sobre todo, en las instituciones de autogobierno, porque desde la Administración autonómica consideran que lo que se hacía hasta ahora en las aulas era "muy genérico". En la provincia de Alicante se espera la participación de 216 centros y de casi 40.000 alumnos.

El director general de Transparencia, José Tárrega, subrayó que la iniciativa responde a un contexto marcado por el desapego hacia la política: “Hace dos años la Universidad de Comillas organizaba un estudio en el cual decía que más del 80% de la población juvenil sentía desafección hacia la política. Con lo cual nosotros queremos reconectar a los estudiantes con los valores democráticos, con el sentido de lo público y con la importancia de participar en la vida colectiva”.

El programa contempla actividades, materiales audiovisuales y la colaboración del Consell Valencià de la Joventut: “Queremos que la democracia no solamente se enseñe en los libros de texto, sino que se viva, se experimente, se construya desde la cercanía”, agregó el responsable autonómico.

Por su parte, el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez, recalcó la dimensión de la propuesta: “La democracia se construye todos los días y para ello tenemos que empezar tanto desde la familia como también desde la escuela”.

Martínez insistió en que “educar en democracia no es una opción, sino una obligación dentro de nuestro sistema educativo”, en referencia a lo que establece la Ley Orgánica de Educación.

Desde la Administración autonómica persiguen ir más allá de una mera transmisión de contenidos y se busca que los jóvenes “puedan debatir, argumentar, analizar y reflexionar críticamente sobre el funcionamiento” de las instituciones.

Cuatro objetivos educativos

Como ejes del proyecto, destacan el fomento de un mayor conocimiento de las instituciones valencianas entre la juventud; impulsar la cultura democrática; desarrollar el pensamiento crítico y participativo, porque queremos jóvenes que no solo sepan, sino que además participen; y establecer una conexión directa entre juventud e instituciones, que sientan que son parte de ellas”.

El director general también presentó la nueva plataforma web del programa, diseñada “con un enfoque pedagógico claro y con herramientas que faciliten el trabajo en el aula”, que incluye vídeos, contenidos interactivos y visitas virtuales a instituciones como las Cortes, la Generalitat o el Síndic de Greuges.

Ambos responsables coincidieron en la importancia de abrir las instituciones a la ciudadanía joven. “Las instituciones valencianas también deben ser espacios abiertos a toda la ciudadanía y eso implica que también hay que darlas a conocer, para que no las perciban como algo lejano, sino como algo próximo, accesible y a su disposición”, señaló Martínez.

Con este proyecto, Educación también quiere que los adolescentes “descubran para qué sirve la política, por qué la gente vota y qué papel juegan las instituciones” y, sobre todo, que recuperen la confianza en la participación democrática.