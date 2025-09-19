El exilio tras la muerte: los condenados al "subtierro" tras ser fusilados durante el franquismo en Alicante

Si hay algo peor que la muerte, eso es el olvido. Este viernes se ha presentó en Casa Mediterráneo de Alicante un estudio que habla de las 423 víctimas que, después de ser ejecutadas en los primeros siete años del franquismo en la ciudad, entre 1936 y 1946, fueron condenadas a lo que los autores del libro llaman “el subtierro”.

El estudio, elaborado por los historiadores Wilson Ferrús y Manuel Quilis, analiza el olvido en el que la dictadura intentó depositar a esas 423 víctimas, el 72,5 % de las fusiladas (en total fueron 583) en los años señalados en los muros del campamento militar de Rabasa y en el Cementerio Municipal de Alicante. Los cuerpos de este grupo mayoritario de represaliados fueron depositados y abandonados en fosas comunes, sin nombre, “desaparecidos y borrados de la memoria colectiva durante muchos años, condenados al olvido social”, señalan los autores.

Este “subtierro”, definido como “una forma extrema de exilio interior bajo tierra en el contexto de una política de exterminio del adversario”, fue lo que según el estudio sufrieron las personas cuyos cadáveres quedaron relegados “a los regímenes de olvido social” sobre seres que “tenían una vida personal, una trayectoria profesional, política, institucional o familiar” que los autores quieren recuperar.

Presentación del libro "Autopsia politicosocial de les víctimes del franquisme des del subtierro del Cementeri Municipal d'Alacant" / Rafa Arjones

En el acto intervino Wilson Ferrús, uno de los autores, que explicaba que las otras víctimas que no sufrieron el “subtierro” pudieron ser rescatadas por familiares de las fosas y enterradas en fosas individuales, sepulturas, nichos o panteones. En el trabajo, titulado Una autòpsia político politicosocial de les víctimes del franquisme des del subtierro del cementeri municipal d’Alacant y editado por la Fundació Vinatea Editorial, se centran en los represaliados que no pudieron ser sacados de las fosas.

Circunstancias

Este historiador detalla que, en el libro, “se analizan las circunstancias que llevaron a cometer esos crímenes y se dan explicaciones historiográficas definiendo los hechos”. Por ello, han hecho “una revisión de todo lo que se ha estudiado en Alicante sobre el tema para identificar los procesos de represión” y, “una vez aclarado el contexto, se analizan los perfiles políticos, sindicales, culturales, institucionales, etc. de estas víctimas”.

El terror se aplicó para evitar que la historia se repitiera Wilson Ferrús — Coautor del libro

En general, estas víctimas coinciden en una serie de factores. Muchos de ellos tuvieron una fuerte implicación sindical, especialmente en la UGT y en la CNT. Los que militaron en partidos lo hicieron, mayoritariamente, en el PSOE o en el PCE. Y algunos, incluso, fueron alcaldes o concejales de sus pueblos en época republicana. Según Ferrús, “el análisis realizado demuestra que el terror sobre las familias de estas víctimas se aplicó para evitar que la historia se repitiera”.

Portada del libro "Una autòpsia político politicosocial de les víctimes del franquisme des del subtierro del cementeri municipal d’Alacant". / Rafa Arjones

Un condenado al subtierro fue, por ejemplo, Luis Corbí Rico, alcalde de Monóvar e implicado en el PSOE y en la UGT. Luis Arráez, que lideró la agrupación socialista en Petrer y presidió la Diputación de Alicante unos meses durante 1936, ya iniciada la guerra, es otro de estos casos. Y Aquilino Barrachina, que fue alcalde de Pego, también entra dentro de la lista.

Recuperar los cuerpos es importantísimo para sanar el trauma generacional María Jesús Pérez Galant — Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante

El estudio, a su vez, presta atención a las mujeres condenadas al olvido. Los autores contabilizan en 18 a las mujeres asesinadas, “y ocho de ellas fueron condenadas al subtierro”, afirma Wilson Ferrús, que destaca nombres como el de Soledad Amorós, natural de Almoradí, conservera de profesión, afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas, sindicalista y arrestada cuando intentaba huir desde el Puerto de Alicante. Fue fusilada con 25 años. El mismo destino sufrió, con veinte años más de edad, Antonia Galvañ García, natural de Castalla, población mayoritaria entre las mujeres condenadas a muerte en Alicante en aquellos años.

Galvañ, que figura como maestra, fue acusada de pertenecer a la CNT y de “injuriar a las personas de orden”, según el consejo de guerra que la condenó a muerte. Según Ferrús, el franquismo intentó “castigar a estas mujeres no sólo por ser de izquierdas, sino por considerarlas malvadas y no seguir el patrón tradicional de vivir a la sombra de sus maridos”.

La justicia, la memoria y la reparación mantienen la vigencia 85 años después de acabar la Guerra Civil Salvador Raga — Editor del libro

En el acto intervino también María Jesús Pérez Galant, miembro de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante, quien no ha podido dar aún con el cuerpo de su abuelo, Ginés Pérez, un jornalero de Dolores afiliado al PCE cuyos restos “teóricamente se encontraban en una fosa en Alicante pero, cuando se abrió, estaba vacía, aunque con indicios de haber depositado cadáveres”. Según la nieta del represaliado, fue su generación la que pudo “empezar a descubrir qué pasó en aquellos años”, porque entre sus padres "siempre hubo silencio". Según su testimonio, “recuperar los cuerpos es importantísimo para sanar el trauma generacional”.

También participó en el acto el editor del trabajo, Salvador Raga, quien defiende que, “dadas las circunstancias y la controversia constante, la justicia, la memoria y la reparación mantienen la vigencia 85 años después de acabar la Guerra Civil”.