El Gobierno acelerará el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante

Un paso más para retirar las vías de la costa en la zona del litoral sur de Alicante, concretamente en los barrios de San Gabriel y Aguamarga. El Ministerio de Transportes ha anunciado la licitación de la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que se centra precisamente en la retirada de la infraestructura ferroviaria en la zona citada mientras se habilita la conexión entre Alicante y Murcia pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y por Elche.

El Ministerio dirigido por Óscar Puente (PSOE) licita por 6,3 millones de euros un contrato para la redacción de los proyectos en esta segunda fase para completar el diseño de la nueva red ferroviaria y posibilitar el desmantelamiento de las vías de la costa, tal como demandan los vecinos desde hace décadas y tras las sospechas fundadas de la posible de electrificarlas, descartada por el propio Puente en diciembre del año pasado.

La licitación de la redacción de los proyectos se llevará a cabo mientras el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen (PSOE), tramita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyo visto bueno es fundamental para que el proyecto salga adelante. Fuentes del Ministerio de Transportes aclaran que la simultaneidad de la licitación de la redacción del proyecto y la tramitación de la DIA “es posible” y que, en caso de que sea necesario, el proyecto “se ajustará” al informe del departamento dirigido por Aagesen con posterioridad.

Con esta decisión, explican, “se acelera la redacción, y por tanto la ejecución”, de la segunda fase de la Variante de Torrellano. Tras la redacción del plan y la emisión de la DIA, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica desde enero, el siguiente paso sería la licitación de las obras, aunque desde el Ministerio de Transportes no se atreven a hablar de plazos concretos debido a “la complejidad de los trámites”.

Un proyecto esperado

La Variante de Torrellano garantizará la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche, una demanda histórica y sobre la cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se pronunció en su visita de este jueves a la infraestructura aeroportuaria, hecho que desencadenó críticas desde el PP.

El trazado de esta segunda fase es de 10,3 kilómetros y la ejecución la llevará a cabo Adif en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo, que permitirá la integración de las redes transeuropeas de transporte, así como de los trenes de mercancías, de cercanías y de media distancia, entre los que se pretende optimizar la conexión.

El tramo inicial del recorrido discurrirá a lo largo de unos 2,5 kilómetros por la línea convencional que une Alicante con Villena, a través de un tercer carril que se instalará sobre la infraestructura actual. En este punto, la vía se duplicará y se configurará exclusivamente en ancho estándar. Estos proyectos incluirán ramales para conectar con las líneas Alicante-La Encina, en dirección València; y Alicante-El Reguerón, en dirección Murcia.

La primera fase del proyecto, centrada en la conexión con el aeropuerto, se encuentra en periodo de redacción.