Frente común de las hogueras de Especial para pedir más ayudas al Ayuntamiento de Alicante

Las hogueras de Especial vuelven a presionar al Ayuntamiento de Alicante con la financiación de los monumentos. Las diez comisiones que integran la agrupación (ya que las nuevas incorporaciones deben contar con dos años de experiencia para formar parte del colectivo) han formado un nuevo frente común para reclamar al gobierno local que las subvenciones se repartan de tal forma que alcancen, al menos, el 33 % del coste de la obra.

Este jueves se celebró un encuentro entre la Federación de Hogueras de Especial y la Federació de Fogueres, presidida por David Olivares, para abordar el reparto presupuestario. En ella, las comisiones manifestaron la necesidad de que el importe que las arcas municipales destinan al arte efímero se redistribuya de tal forma que alcance para sufragar un tercio del coste de los monumentos en la máxima categoría. En este sentido, el presidente de las Especiales, Josep Amand Tomàs, ha indicado a INFORMACIÓN que las hogueras de máxima categoría "son las que más invierten" y "cada año es más complicado", por lo que considera "justo" modificar el baremo de las ayudas. "No solo hay que plantar en Especial, sino intentar que cada año haya mejores monumentos".

Una reivindicación histórica de la Federación de Especiales que, pese a las subidas de los últimos años (de en torno a un 2 %), aprecia injusta la distribución que realiza el Consistorio. Con el sistema actual, la financiación municipal cubre un 28 % del gasto en Especial, mientras que en Primera y Segunda ronda el 30 %. En contraste, en Tercera y Cuarta la cobertura alcanza el 34 % y 36 %, respectivamente; en Quinta supera el 39 % y se sitúa en el 44 % en Sexta.

En el encuentro, también se abordó la circunstancia de que, en 2026, Especial volverá a sus máximos históricos con trece comisiones. Una situación que coincide con la aprobación del último decreto impulsado por el Ayuntamiento, en el que se liga el número de racós que puede tener cada comisión con la categoría en la que planta el monumento. Tras este cambio, Calvo Sotelo, Explanada y Alfonso el Sabio se han decantado por subir de división.