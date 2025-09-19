Frente común de las hogueras de Especial para pedir más ayudas al Ayuntamiento de Alicante
Las comisiones de la máxima categoría piden garantizar un reparto "equitativo" de las subvenciones municipales que alcance el 33 % del importe del monumento
Las hogueras de Especial vuelven a presionar al Ayuntamiento de Alicante con la financiación de los monumentos. Las diez comisiones que integran la agrupación (ya que las nuevas incorporaciones deben contar con dos años de experiencia para formar parte del colectivo) han formado un nuevo frente común para reclamar al gobierno local que las subvenciones se repartan de tal forma que alcancen, al menos, el 33 % del coste de la obra.
Este jueves se celebró un encuentro entre la Federación de Hogueras de Especial y la Federació de Fogueres, presidida por David Olivares, para abordar el reparto presupuestario. En ella, las comisiones manifestaron la necesidad de que el importe que las arcas municipales destinan al arte efímero se redistribuya de tal forma que alcance para sufragar un tercio del coste de los monumentos en la máxima categoría. En este sentido, el presidente de las Especiales, Josep Amand Tomàs, ha indicado a INFORMACIÓN que las hogueras de máxima categoría "son las que más invierten" y "cada año es más complicado", por lo que considera "justo" modificar el baremo de las ayudas. "No solo hay que plantar en Especial, sino intentar que cada año haya mejores monumentos".
Una reivindicación histórica de la Federación de Especiales que, pese a las subidas de los últimos años (de en torno a un 2 %), aprecia injusta la distribución que realiza el Consistorio. Con el sistema actual, la financiación municipal cubre un 28 % del gasto en Especial, mientras que en Primera y Segunda ronda el 30 %. En contraste, en Tercera y Cuarta la cobertura alcanza el 34 % y 36 %, respectivamente; en Quinta supera el 39 % y se sitúa en el 44 % en Sexta.
En el encuentro, también se abordó la circunstancia de que, en 2026, Especial volverá a sus máximos históricos con trece comisiones. Una situación que coincide con la aprobación del último decreto impulsado por el Ayuntamiento, en el que se liga el número de racós que puede tener cada comisión con la categoría en la que planta el monumento. Tras este cambio, Calvo Sotelo, Explanada y Alfonso el Sabio se han decantado por subir de división.
Sin acuerdo para reorganizar los racós en Alfonso el Sabio y el Mercado Central
Punto muerto en las negociaciones para reorganizar la ubicación de racós y barracas en la avenida de Alfonso el Sabio y el Mercado Central. El encuentro entre ambas comisiones, organizado por la Federació de Fogueres para poner fin a una disputa con más de una década de antigüedad, se ha saldado este jueves sin acuerdo entre las partes.
Como ya adelantó INFORMACIÓN, el organismo que dirige David Olivares busca resolver de una vez por todas un conflicto que enfrenta a las comisiones de Alfonso el Sabio y Mercado Central por la ocupación de la vía pública en el espacio que corresponde a sus hogueras. Para ello, el ente gestor de la Fiesta apuesta por una reorganización completa del entorno. Un cambio que, además, afectará también a las barracas adyacentes, en pleno debate por la seguridad en las calles durante los días grandes de la Fiesta. Del encuentro de este jueves, pese a la falta de entendimiento, se han puesto diferentes propuestas sobre la mesa entre las que, ahora, deberá ser la Federació la que decida. El equipo de Olivares se ha fijado el próximo martes, 23 de septiembre, como fecha límite para dirimir sobre el conflicto, mientras que los presidentes de ambas comisiones han evitado hacer declaraciones al respecto.
La base del problema reside en un acuerdo alcanzado entre las hogueras y Federació en el año 2009, cuando el entonces presidente, Pedro Valera, autorizó que la comisión de Mercado Central hiciera uso de parte del suelo que "pertenece" a Alfonso el Sabio, al encontrarse dentro de la delimitación de su distrito, aunque el racó ya se plantaba en esa ubicación desde 2005. Desde hace algunos años, y especialmente ahora con las últimas limitaciones aprobadas por el Ayuntamiento (que prohíben instalaciones como los mesones-bar), Alfonso el Sabio quiere recuperar lo que entiende que es suyo, mientras que Mercado Central no quiere desprenderse del espacio.
