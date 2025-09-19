Mapa de la felicidad: tres ciudades de Alicante, entre las más felices de España por su calidad de vida

¿Eres feliz? ¿Son los habitantes de tu ciudad felices? ¿Cómo se mide esa felicidad? El estudio Spain Happy Index 2025 intenta cuantificar esta felicidad y revela las poblaciones más felices. La base de este análisis es la combinación de varios factores como un clima favorable con más de 300 días de sol al año, la cercanía a aeropuertos, la accesibilidad de servicios educativos y sanitarios y el carácter costero e interior de los municipios.

Además este estudio evalúa a los municipios (más de 8.000) en función de sus días de sol, de lluvia y viento, las temperaturas medias y el número de habitantes.

Tomando como referencia el filtro de la felicidad, se puede observar en este mapa que los municipios costeros tienen un índice más elevado, siendo Málaga, Almería e Ibiza los municipios más felices del país con 91.36, 90.88 y 90,86 puntos, respectivamente.

Las ciudades más felices de Alicante

Después de estas dos grandes ciudades nos encontramos con tres municipios con la puntuación más elevada. El primero de ellos es Santa Pola, con 90,82 puntos sobre 100. Esta ciudad costera cuenta 313 días de sol al año, 25 de lluvia y 45 de viento. La temperatura media es de 20ºC y el ranking valora que está a cinco minutos del aeropuerto y que tiene cerca escuelas internacionales y hospitales.

Le sigue Alicante con 89,99 puntos sobre el que destaca también su cercanía al aeropuerto y servicios y cifra en 299 los días de sol al año y 24 los de lluvia. El ranking indica que tiene 7 días al año con viento y la temperatura media es de 20ºC.

Mapa de las ciudades más felices según el ranking Sonneil / INFORMACIÓN

El tercer municipio es Elche con 89,4 puntos. La ciudad tiene 297 días de sol al año, 26 de lluvia y 23 de viento. La temperatura media también es de 20ºC.

El resto de municipios con las puntuaciones más altas de este ranking son: