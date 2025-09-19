Sanidad
Obras para impulsar el diagnóstico precoz de la ELA en Alicante
Sanidad asegura que las obras para la unidad específica en el Hospital Doctor Balmis "avanzan a buen ritmo" y que mejorará la atención integral de los pacientes
La Conselleria de Sanidad aspira a mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades raras y de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con la nueva unidad específica que está habilitándose en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante.
La secretaria autonómica de la Conselleria de Sanidad, Begoña Comendador, visitó este viernes los trabajos acompañada por el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, así como por miembros del equipo directivo, profesionales sanitarios que trabajarán en el nuevo espacio y representantes de la dirección facultativa y de la empresa adjudicataria.
Comendador aseguró que las obras “avanzan a buen ritmo”, pero sin precisar plazos, y destacó que esta nueva infraestructura “permitirá la participación coordinada de los diferentes especialistas implicados en la atención a pacientes con enfermedades raras y ELA, además de facilitar el acogimiento de sus familias. Todo ello se traducirá en una mejora significativa de la atención integral, la accesibilidad, la comodidad y la humanización de los cuidados”.
La Unidad de Enfermedades Raras y ELA del Hospital Doctor Balmis cuenta con un presupuesto de adjudicación de la obra de 295.000 euros y se ubicará en la planta baja del edificio de hospitalización, en el espacio que ocupaba anteriormente el área de Cargos a Terceros.
La actuación se enmarca en la reciente designación del hospital como Unidad de Referencia para la atención a personas con ELA por parte de la Conselleria de Sanidad, junto con los hospitales La Fe de València, General de Castellón y Clínico de València.
La inversión global en los tres hospitales supera el millón euros, financiados con fondos europeos NextGeneration, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Mejora de la calidad asistencial
Según ha explicado Comendador, este nuevo recurso “favorecerá la consulta de acto único y el diagnóstico precoz de estas enfermedades que, por su complejidad y afectación multisistémica, requieren una atención interdisciplinar. También permitirá avanzar hacia un modelo de atención centrada en la persona, reforzando el apoyo y acompañamiento tanto a pacientes como a familiares, y fomentará la investigación en este ámbito”.
Asimismo, se han cuidado aspectos relacionados con la comodidad, la accesibilidad y la protección de la intimidad de los pacientes. “Todo ello supondrá, en definitiva, una mejora de la calidad asistencial”, ha asegurado.
De forma paralela a las obras, el centro alicantino está preparando la licitación del equipamiento médico, dotación informática, así como el mobiliario necesario para la futura unidad, que se situará en torno a los 245.000 euros, que se suman a los 295.000 de la obra.
