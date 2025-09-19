El SEPE tiene decenas de ofertas de empleo en Alicante para estos trabajadores con contrato indefinido
Es necesario contar con una formación específica
La profesión de conductor es una de las más demandadas en España, especialmente en sectores como el transporte, la logística, el turismo y los servicios públicos. Ser conductor no solo implica conducir un vehículo, sino también tener responsabilidad, puntualidad y conocimiento de rutas, normativas y atención al cliente. Además, existen diferentes tipos de trabajo para los conductores, cada uno con sus propias características, horarios y requisitos.
Un conductor profesional se encarga de transportar personas, mercancías o materiales de un lugar a otro, cumpliendo con las normas de tráfico y seguridad.
En el mercado laboral actual, hay múltiples opciones para quienes desean trabajar como conductores pero, eso sí, necesitan permisos especiales para poder desarrollar este empleo. Por ejemplo, los conductores de camión necesitan el permiso de conducir C o C+E y el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) mientras que los conductores de autobús necesitan este CAP pero también el permiso de conducción D. Además, también se puede trabajar como repartidor o conductor de taxi o VTC.
El sector del transporte y la logística sigue creciendo en España, especialmente con el aumento del comercio online. Los trabajos de conductor están entre los más solicitados en portales de empleo como SEPE o LABORA. Además, muchos de estos puestos ofrecen contratos indefinidos, jornada completa y salarios competitivos.
Ofertas de trabajo como conductor en Alicante
En la web del SEPE, Empléate, hemos encontrado más de 2.400 ofertas de empleo con la palabra ‘conductor’ y con remuneraciones en torno a los 30.000 euros anuales. Filtrando por provincias, y seleccionando Alicante, encontramos un total de 78 ofertas de empleo como conductor.
Por afinar un poco más, usando los filtros de ‘contrato indefinido’ y ‘jornada completa’, nos quedamos con un total de 11 puestos de conductor en la provincia. Son los siguientes:
- Conductor de VTC para Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela
- Conductor de camión grúa para el sector de la construcción en Alicante
- Conductor de pala cargadora para movimiento de tierras en Alicante
- Conductor de mini excavadora para Alicante y provincia
- Conductor de camión con Carnet C1 para Elda.
- Conductor de camión articulado en Alicante
- Conductor para ruta fija de paquetería desde Elche a Barcelona y vuelta
- Conductor repartidor de mercancía, bebidas y alimentación para el sector de la hostelería en Alicante
- Conductor de camión de recogida de vidrio equipado con grúa autocargante.
- Conductor para vehículo rígido y/o tráiler para España
- Conductor de camión para Elche
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- El muro de los problemas de la Albufereta de Alicante
- Alicante 'borra' otras cien asociaciones: vecinales, solidarias, hogueras...
- El SEPE busca personal sin estudios en Alicante y ofrece trabajo indefinido y jornada completa
- Llegó la hora del Peret de Alicante: el Ayuntamiento busca empresa para reabrir el kiosco