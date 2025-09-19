El SEPE tiene decenas de ofertas de empleo en Alicante para estos trabajadores con contrato indefinido

La profesión de conductor es una de las más demandadas en España, especialmente en sectores como el transporte, la logística, el turismo y los servicios públicos. Ser conductor no solo implica conducir un vehículo, sino también tener responsabilidad, puntualidad y conocimiento de rutas, normativas y atención al cliente. Además, existen diferentes tipos de trabajo para los conductores, cada uno con sus propias características, horarios y requisitos.

Un conductor profesional se encarga de transportar personas, mercancías o materiales de un lugar a otro, cumpliendo con las normas de tráfico y seguridad.

En el mercado laboral actual, hay múltiples opciones para quienes desean trabajar como conductores pero, eso sí, necesitan permisos especiales para poder desarrollar este empleo. Por ejemplo, los conductores de camión necesitan el permiso de conducir C o C+E y el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) mientras que los conductores de autobús necesitan este CAP pero también el permiso de conducción D. Además, también se puede trabajar como repartidor o conductor de taxi o VTC.

El sector del transporte y la logística sigue creciendo en España, especialmente con el aumento del comercio online. Los trabajos de conductor están entre los más solicitados en portales de empleo como SEPE o LABORA. Además, muchos de estos puestos ofrecen contratos indefinidos, jornada completa y salarios competitivos.

Ofertas de trabajo como conductor en Alicante

En la web del SEPE, Empléate, hemos encontrado más de 2.400 ofertas de empleo con la palabra ‘conductor’ y con remuneraciones en torno a los 30.000 euros anuales. Filtrando por provincias, y seleccionando Alicante, encontramos un total de 78 ofertas de empleo como conductor.

Por afinar un poco más, usando los filtros de ‘contrato indefinido’ y ‘jornada completa’, nos quedamos con un total de 11 puestos de conductor en la provincia. Son los siguientes: