La Policía Nacional organiza este domingo en Alicante la IV Carrera Solidaria "Ruta 091"

Los beneficios se destinarán íntegramente a favor de la Asociación "ADEMA" (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante)

J. A. Martínez

La Policía Nacional celebrará el próximo domingo 21 de septiembre la IV Carrera Solidaria “Ruta 091” en la ciudad de Alicante. La cita tendrá lugar en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar y contará, además, con una exhibición de medios policiales abierta al público durante toda la jornada.

La iniciativa forma parte de las pruebas “Kilómetros Solidarios Ruta 091”, que se celebran en diferentes ciudades de España y cuyos beneficios se destinan íntegramente a proyectos sociales. En el caso de Alicante, la recaudación apoyará a la asociación sin ánimo de lucro ADEMA.

Distancias y categorías

La prueba para adultos incluye dos modalidades de carrera, de 10 kilómetros y 5 kilómetros, además de una marcha popular no competitiva (“Andarines”), todas ellas con un tiempo máximo de 90 minutos y un recorrido urbano por las calles de Alicante.

Los más pequeños también tendrán su espacio, con cinco pruebas adaptadas a la edad de los participantes: Sub6 (200 m), Sub8 (400 m), Sub10 (500 m), Sub12 (600 m) y Sub14 (800 m). Estas carreras se desarrollarán dentro de la pista del estadio Joaquín Villar y tendrán una duración de cinco minutos cada una.

La salida de las carreras estará ubicada en la calle Foguerer José Romeu, mientras que la meta estará situada en el estadio. Allí se habilitará un servicio de guardería con talleres y animaciones infantiles para las familias participantes.

Inscripciones y dorsal solidario

Las inscripciones incluyen la opción de “dorsal cero”, que permite colaborar económicamente sin necesidad de participar en la prueba. Durante la jornada, también se pondrán a la venta camisetas del evento y otros artículos solidarios en varios stands instalados en el recinto.

Noticias relacionadas y más

Organización y apoyos

El evento está organizado por la Policía Nacional y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, con el patrocinio de Banco Santander y MUPOL, y la colaboración de más de una treintena de empresas, entidades sociales, clubes deportivos y asociaciones de la ciudad.

