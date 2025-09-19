El PP y Vox constatan la rebaja del IBI en Alicante sin "castigo" a los pisos vacíos ni ayuda a las VPO

El PP y Vox avanzan hacia una nueva rebaja del IBI en Alicante, de entre 3 y 4 euros por recibo, y pasan el rodillo a las propuestas de la oposición, que pedía que el descuento fuese superior para las VPO y que el importe del impuesto se incrementase a pisos vacíos de grandes tenedores. Ambas formaciones refrendan su acuerdo inicial y dan luz verde al expediente de modificación de la ordenanza fiscal, que tendrá que ser ratificado por el Pleno para que pueda entrar en vigor el nuevo importe.

La Comisión de Hacienda celebrada este viernes ha aprobado, con los votos de ambas formaciones, la nueva configuración del Impuesto de Bienes Inmuebles en Alicante, que plantea reducir la recaudación en algo más de un millón de euros, durante los próximos tres años. Un "ahorro" que teniendo en cuenta que los alicantinos pagaron 301.631 recibos el pasado 2024, se traducirá, de media, en unos 3,65 euros.

Para la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, el acuerdo supone "un paso importante", mientras que considera "triste" que los grupos políticos de izquierdas "quieran seguir subiendo impuestos, como ya ha hecho Sánchez más de cien veces desde que gobierna".

Las peticiones rechazadas

La izquierda, salvo Compromís, había planteado sus enmiendas al borrador, encaminadas principalmente a una redistribución del cobro de este impuesto. Desde el PSOE apostaban por un recargo del 30 % para grandes tenedores de viviendas, que posean más de diez inmuebles desocupados. También abogaban los socialistas por extender la bonificación actual del 50 % a viviendas públicas hasta los 10 años en caso de propietarios menores de 35 años.

Del mismo modo, planteaban bonificaciones a aquellos inmuebles donde se hayan instalado placas solares. "Es incomprensible que Barcala y sus socios de ultraderecha se nieguen a aliviar la carga fiscal de las familias y de los jóvenes que acceden a una vivienda de protección oficial", ha indicado la concejala Silvia Castell. Para la edil, ambas formaciones "vuelven a darle la espalda a quienes más apoyo necesitan para poder empezar un proyecto de vida en Alicante, y a las familias que se ven obligadas a marcharse de la ciudad por no poder acceder a una vivienda".

En EU-Podemos también pedían recargos progresivos a pisos vacíos de grandes tenedores, pudiendo alcanzar hasta el 100 % a partir del tercer año. En cambio, solicitaban bonificar aún más el impuesto a quienes destinen sus viviendas a programas de alquiler asequible de larga duración y a quienes cedan temporalmente viviendas vacías al Ayuntamiento o la Generalitat para destinarlas a emergencia habitacional. Todas estas peticiones han sido rechazadas.

El portavoz de la coalición, Manolo Copé, ha argumentado que su objetivo era "disminuir la carga de las familias vulnerables, penalizar a los grandes tenedores de vivienda vacía y fomentar la transición ecológica". Sin embargo, cree que "el PP, con la connivencia de Vox, ha preferido atrincherarse en informes restrictivos que, bajo una supuesta apariencia técnica, esconden decisiones políticas".