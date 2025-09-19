Primer recorte del presupuesto de las Hogueras de Alicante en el mandato de Olivares

La Federació de Fogueres encara la aprobación de sus cuentas para el ejercicio 2025-2026 con la primera bajada presupuestaria desde que David Olivares se situara al frente del ente gestor de la Fiesta en septiembre de 2023. Las previsiones contemplan una disminución del 4 %, donde se reducen partidas como el certamen artístico (los "playbacks") o el Coso Multicolor. Al mismo tiempo, se incrementa el gasto en las Convivencias Infantiles y en la Elección, entre otros eventos.

El organismo que dirige Olivares ha hecho pública su previsión financiera para los próximos meses, con un importe total de 1.001.129 euros, lo que supone 40.000 euros menos que en el periodo anterior, cuando el presupuesto fue de 1.041.920 euros. Se trata, después de dos años de aumento, de la primera vez que las cuentas de la Federació se ven reducidas con David Olivares en la presidencia.

En cuanto a las partidas concretas, el certamen artístico (que pasa de 37.100 euros a 26.000) y el Coso Multicolor, que contará con 9.000 euros menos que en la edición de este 2025, cuando ha dispuesto de 47.000 euros, son los eventos más afectados por el recorte. También disminuyen, aunque en menor medida, cuestiones como el desfile del pregón (1.500 euros menos); los certámenes de teatro y villancicos (900 y 1.500 euros, respectivamente) o el gasto en "representaciones varias", que cae 4.300 euros. Del mismo modo, desaparece en esta ocasión la feria de artesanía (que se celebró por última vez en julio de 2024) al suprimirse una subvención de la Diputación que se empleaba para dicho fin.

En cambio, algunas partidas se ven reforzadas en las nuevas cuentas. Es el caso, especialmente, de las convivencias de las candidatas infantiles (pasando de 10.000 euros a 17.000) o los gastos de la elección, que incrementan su financiación de 105.000 a 110.000 euros.

Menos superávit

La Federació "aprieta el cinturón" a las Hogueras después de que, en el cierre del ejercicio 2024-2025, el excedente presupuestario de la Fiesta se viera reducido a menos de la mitad. Al zanjar el curso pasado con un balance negativo de 33.491 euros, el superávit se vio reducido de los 63.120 euros iniciales a los 29.629 euros.

Todo ello en un año de apuestas para el equipo de Olivares. De hecho, entre los principales factores que incrementaron los gastos previstos para el pasado ejercicio estuvo la Gala de Candidatas, celebrada por primera vez en el estadio José Rico Pérez. Esta ubicación, que no se volverá a repetir en 2026, supuso un mayor desembolso para cubrir los gastos de sonido, luces, pantallas y el espectáculo de fuegos artificiales, superando los 48.000 euros cuando lo previsto era invertir 30.000.