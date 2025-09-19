Calor y probabilidad de lluvia para este fin de semana en Alicante

La provincia de Alicante vivirá este viernes 19 de septiembre una jornada con cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primera y última hora. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable o en calma a primera y última hora, predominando por la tarde la componente este.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el sábado intervalos de nubes bajas tendiendo a nuboso por la mañana y aumentando a nuboso en el interior. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento soplará flojo variable o en calma a primera hora, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado. El domingo el día estará nublado y pueden haber lluvias en toda la provincia por la mañana, mientras que por la tarde se despejará.

El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Para mañana las noches tropicales se vivirán únicamente en las localidades más pegadas a la costa alicantina.

El tiempo en Alicante

En Alicante el día será caluroso con temperaturas que no pasarán de los 29ºC aunque la sensación térmica será algo mayor. El sábado el día también tendrá nubes y claros y temperaturas muy similares a las del viernes pero, aunque el domingo el cielo está cubierto y por la tarde hay un 70 % de probabilidades de lluvia.

El tiempo en Elche

En Elche tendrán el cielo despejado y máximas de 30ºC con una sensación térmica también un par de grados por encima. Al igual que en Alicante el sábado estará despejado pero el domingo las temperaturas subirán ligeramente y no se descarta que llueva.

El tiempo en Benidorm

Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 27ºC y una sensación térmica de 29ºC. El fin de semana el tiempo se mantendrá estable y no se esperan lluvias.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan un día despejado y con los termómetros llegarán hasta 31ºC. El sábado las temperaturas se mantendrán estables y el cielo estará despejado aunque el domingo pueden haber precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

El día estará despejado en Torrevieja. Los termómentros estarán en torno a los 28ºC aunque la sensación térmica puede llegar a ser de 31ºC. El sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán en valores similaes mientras que el domingo pueden haber lluvias por la tarde.

El tiempo en Orihuela

Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas estables con máximas de 31ºC. El fin de semana los valores se mantendrán idénticos y se espera que puedan haber lluvias por la tarde.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un día despejado con temperaturas sobre los 30ºC. En Alcoy los cielos estará con nubes altas el sábado y cubierto el domingo y no se descartan lluvias.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día estará cielos despejado y los termómetros no pasarán de los 29ºC. El fin de semana tampoco se descartan precipitaciones.