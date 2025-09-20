El Ayuntamiento de Alicante invita a ir "A Urbanova en bici" un solo día del año

Un centenar de ciclistas han acudido a la marcha convocada por el Ayuntamiento hasta Urbanova con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. "A Urbanova en bici" era el lema de esta actividad que, con una pretensión lúdica y "para toda la familia", en realidad ha acabado poniendo sobre la mesa un problema para los ciclistas de la ciudad: no hay un carril bici continuo hasta Urbanova.

Este sábado, con las garantías del Ayuntamiento y la Policía Local, muchos alicantinos tuvieron su oportunidad anual de ir hasta Urbanova de forma segura. El resto del año tienen que atravesar 1,6 kilómetros sin infraestructura ciclista entre la Euipo y la desaladora. Esto les obliga a incorporarse a una transitada N-332 donde los vehículos suelen ir a más de 60 kilómetros por hora al no ser vía urbana, además de un puente donde no hay arcén.

Las asociaciones Alacant en Bici y Plataforma Movilidad Sostenible se han sumado a la actividad del Consistorio. Ambas agrupaciones tenían planificado convocar manifestaciones sobre la situación de este itinerario, pero el Ayuntamiento se les adelantó con esta marcha-paseo, de intención más bien recreativa.

Marcha ciclista 'A Urbanova en bici' / Matias Segarra

Demanda social

Para poner en claro la "demanda social" de conectar Urbanova con la ciudad, llevaron una pancarta que rezaba "Carril-Bici Ya!" y repartieron octavillas. Pedro Raigal, de Alacant en Bici, asegura que no fueron a "reventar el acto", y de hecho participaron como unos ciudadanos más. A la actividad acudieron un centenar de personas, con dorsales y chalecos reflectantes repartidos por el Ayuntamiento.

De las agrupaciones ciclistas fueron apenas unos cuantos. Entre ellos también Iñaki Malluguiza, de la Plataforma Movilidad Sostenible, quien llegó a hablar con una técnica de la Concejalía de Movilidad Urbana que se acercó a él, según relata, para luego decirle que desde el gobierno municipal "no pueden hacer nada". Lo cierto es que ambas asociaciones denuncian llevar dos años a la espera de ser recibidos por el concejal Carlos de Juan.

El edil del área estaba en la actividad, según confirma Raigal, quien dijo haber intercambiado un par de palabras con él. "Queríamos ver si le sacábamos los colores con la pancarta, cosa que no hemos conseguido porque iba de incógnito", ataviado con casco, gafas y chaleco entre la multitud, confesó el integrante de Alacant en Bici.

Contradicción

En todo caso, desde ambas asociaciones inciden en la contradicción de ir un día escoltados por la policía por la "fiesta de la movilidad", como la definió Raigal, quien se pregunta "los otros 364 días del año qué hacen los vecinos de Urbanova y los que tienen que ir a trabajar a Aguamarga, ¿los acompaña la policía?".

Malluguiza, por su parte, lamenta la falta de comunicación con la concejalía, desde donde dice recibir solamente "largas y largas, y claro, luego van haciendo cosas y ni siquiera nos consultan", en referencia al encaje que se le ha dado a la infraestructura ciclista en reurbanizaciones en marcha, como la de la avenida de Niza, o recientes como la del eje Marvá-Gadea.

El último proyecto para unir Urbanova con Alicante en bici lo impulsó la Concejalía de Urbanismo del anterior mandato, dirigida por el exedil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos). Ya en aquel entonces, la propuesta de una pasarela ciclopeatonal para salvar la N-332 y las vías del tren no contaba con el apoyo de la Alcaldía.

El proyecto se estancó por la renuncia de la adjudicataria y tras las elecciones, con un gobierno en solitario del Partido Popular, Luis Barcala lo descartó del todo, sin proponer hasta el momento otra solución.