La calle Quintana de Alicante se convierte en un paraíso para los amantes del vino

La calle Poeta Quintana de Alicante se ha convertido este sábado en el rincón perfecto para los amantes del vino con la celebración de la segunda edición de "Quintana en Vendimia". Desde las 10 horas y con mayor afluencia al mediodía, treinta bodegas han participado en esta edición, acompañadas por comercios locales que también han llevado sus productos a la vía pública.

Gastronomía, libros, ropa, accesorios y, sobre todo, vino, mucho vino, se han dado la mano en una jornada que ha concluido a las 17 horas. La decoración ha sido otro de los atractivos: en el inicio de la calle, en la intersección con la avenida General Marvá, una gran botella de vino tinto hinchable daba la bienvenida, mientras que las farolas estaban adornadas con globos que simulaban racimos de uva.

Los comercios han adaptado sus productos al ambiente del evento, con complementos como pendientes en forma de copa o botella de vino. De hecho, era común ver a visitantes recorriendo la calle con una copa en la mano, disfrutando de las distintas variedades: tinto, blanco y rosado, entre otros.

Segunda edición de ‘Quintana en Vendimia’ / Matias Segarra

El evento ha sido organizado por la Concejalía de Comercio y Hostelería, junto a la Asociación de Comerciantes Zona Quintana, el Consejo Regulador de la DOP Alicante, Facpyme y la Ruta del Vino, y ha reunido este año a treinta bodegas, el doble que en la pasada edición.

Entre las bodegas participantes se encontraban Cup De La Muntanya, Bocopa, Enrique Mendoza, Les Freses, Bodegas Pinoso, Primitivo Quiles, Murviedro y Sierra Norte, entre muchas otras, que han presentado sus referencias más emblemáticas.