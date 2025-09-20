Un ciberataque a aeropuertos europeos provoca retrasos de hasta cuatro horas en Alicante

El Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ha amanecido con retrasos en varias salidas como consecuencia del ciberataque que esta madrugada ha golpeado a los sistemas de embarque de varios aeródromos europeos. Aunque los problemas más graves se concentran en Bruselas, Londres Heathrow y Berlín, la terminal alicantina también se ha visto obligada a reprogramar vuelos con destino a ciudades directamente afectadas.

Retrasos en Bruselas y Bucarest

El vuelo con destino Bruselas, operado por Tui Fly y previsto inicialmente para las 09:20 horas, no ha podido despegar hasta las 13:30, acumulando más de cuatro horas de demora. La saturación en el aeropuerto belga, donde el sistema digital de gestión de equipajes ha quedado paralizado, ha sido la causa directa del retraso.

Otro de los servicios afectados en la terminal alicantina es el vuelo de Wizz Air hacia Bucarest, programado para las 10:00 horas, que finalmente ha salido pasadas las 12:00 tras superar las dos horas de espera.

Situación en Alicante frente al resto de Europa

En comparación con el caos vivido en Heathrow, Berlín o Bruselas, donde miles de pasajeros permanecen atrapados en largas colas, la repercusión en Alicante se mantiene de momento mínima y controlada. No obstante, Aena advierte de que a lo largo de la jornada podrían registrarse más alteraciones en el tráfico aéreo, en función de cómo evolucione la situación en los aeródromos europeos.

Valencia, menos afectada

El impacto ha sido menor en el aeropuerto de Manises (Valencia), donde tan solo dos vuelos hacia el Reino Unido han registrado pequeños retrasos de entre 25 y 30 minutos. Ambos tenían como destino Londres Stansted y East Midlands, dos de las áreas donde más se ha resentido el tráfico tras el ciberataque.

Advertencia a los pasajeros

La Policía y los propios aeropuertos europeos han confirmado que el ataque ha tenido como objetivo a un proveedor norteamericano encargado de los sistemas digitales de embarque, lo que ha obligado a reprogramar operaciones en varias capitales del continente.