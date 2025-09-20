Compromís quiere que se repudie al dirigente israelí y el PP defiende ahora que el valenciano es una seña de identidad

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entra en escena en la política alicantina. Compromís elevará al pleno municipal del próximo jueves 25 una propuesta para que el dirigente sea declarado “persona non grata” en la ciudad “por su responsabilidad en la catástrofe humanitaria causada en Palestina”. Así, la formación naranja también mostrará su apoyo a las medidas del Gobierno de España que incluyan embargo a la compraventa de armamento a Israel, estado con el que consideran que se deberían romper todo tipo de relaciones. No es la única iniciativa que girará en torno a Palestina, puesto que Esquerra Unida-Podemos propondrá que el Ayuntamiento manifieste su apoyo a la Global Sumud Flotilla, que, según las palabras de su portavoz, Manolo Copé, persigue establecer “un corredor seguro hacia la Franja”.

El tema que mayor consenso reunirá en el pleno será el de la inmediata reapertura del Centro Comunitario de la Plaza América. El PSOE, a través de su portavoz, Ana Barceló, solicitará activar “con carácter de urgencia” las medidas necesarias para restablecer el servicio de estancias diurnas, la atención profesional de acompañamiento diario, la estimulación funcional y la prevención del deterioro cognitivo.

Además, los socialistas instan al Ayuntamiento a incluir en los presupuestos municipales de 2026 las partidas necesarias para acondicionar las instalaciones de la Plaza América. Encontrará aliado en Esquerra Unida, que a su vez insta al equipo de gobierno a hacer público “un calendario concreto” para la reapertura del centro comunitario, incluyendo también las fechas de inicio de las actividades piloto y de las licitaciones de servicio. “Se debe garantizar la dotación presupuestaria suficiente para asegurar la continuidad y calidad del nuevo centro sin reducir la atención a personas mayores ni limitar los servicios previstos”, detallan en su escrito. También Vox contempla esa reapertura en sus propuestas y añade que se debería hacer “en una ubicación más accesible y adecuada”.

La izquierda, en una propuesta conjunta firmada por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, propondrá en el pleno del próximo jueves la elaboración de un mapa escolar que planifique las necesidades presentes y futuras de la ciudad ante unas deficiencias que, según el comunicado coral, “ponen en riesgo la igualdad de oportunidades”. En la propuesta se solicita al Ayuntamiento que contemple un anexo para las situaciones climáticas extremas dentro del plan municipal de emergencias, mientras que a la conselleria de Educación se le insta a garantizar la cobertura de las necesidades docentes a través de las adjudicaciones semanales de puestos de trabajo.

Además, el PSOE llevará al pleno una moción para la creación de una comisión de seguimiento del proceso de aprobación definitiva de un catálogo de protecciones que lleva cinco años en stand by. En septiembre de 2020 se aprobó de manera inicial la protección de 900 elementos, pero desde el grupo municipal socialista lamentan que no se sabe nada sobre los avances para que sea aprobado definitivamente.

A vueltas con la lengua

El PP, que el pasado mes de junio aprobó solicitar a las Cortes Valencianas junto con Vox que Alicante se eliminara de las áreas donde predomina el valenciano, instará este jueves en el plano al Gobierno de España que “respete el estatuto de autonomía y reconozca el valenciano como seña de identidad del pueblo”. De esta manera, los populares, que señalan en su propuesta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicitan una comunicación pública relativa al conocimiento y el respeto de la lengua valenciana y lo exhortan a que la defienda "igual que al resto de lenguas cooficiales".

Entre el resto de propuestas que se plantearán la próxima semana también destaca la solicitud de apoyo del PP al gobierno central y al autonómico para la candidatura de Alicante al premio Capital Europea de Innovación, el plan de choque por una limpieza intensiva de Vox o la petición de Esquerra de que no se estigmatice ni criminalice a los menores no acompañados.