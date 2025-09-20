En Directo
DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy
Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
C. Suena
Un ciberataque a aeropuertos europeos provoca retrasos de hasta cuatro horas en Alicante
El aeropuerto de Alicante-Elche registró retrasos en salidas hacia Bruselas y Bucarest, en un día marcado por el ataque informático a terminales europeas
D. Pamies
No, este no es el suspenso más rápido de la historia del examen conducir
El vídeo viral que muestra una nefasta prueba de una conductora que suspende en menos de diez segundos es una simulación creada por una autoescuela de la Vega Baja
C. Suena
La Policía desarticula en Alicante, Valencia y Murcia una célula del “Balkan Cartel” dedicada al cultivo masivo de marihuana
La red usaba una finca fortificada en Mogente (Valencia) y una nave en Crevillente para producir marihuana a gran escala
A. Fajardo
Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por calor en el instituto
El termómetro del centro marcaba 31 grados y la humedad era del 70 %.
L. Gil López
Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
Los servicios sanitarios han trasladado al agresor al hospital, donde ha fallecido.
David Navarro
PLD Space desarrollará un nuevo sistema de guiado de cohetes con ayuda de la Agencia Espacial Europea
La compañía ilicitana gana el contrato del organismo público para crear un nuevo software, que facilitará la recuperación de los vehículos
Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
El sacerdote, que fue apartado en junio del año pasado, se ha declarado culpable y su defensa ha negociado un acuerdo de conformidad con la víctima y la Fiscalía
J. A. Martínez
Detenido en Alicante por suplantar identidades para abrir cuentas y comprar coches
El entramado se descubrió tras la denuncia de una mujer la que estafaron cerca de 1.000 euros con el método del hijo en apuros
M. Alarcón
Patrimonio
Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche
Cruz Roja ha cumplido 116 años de presencia activa en Elche desde que en 1909 el doctor Santiago Pomares Ibarra pusiera en marcha la sede local de la institución. Este viernes conmemoró la eféméride con la presentación de la primera fase de recuperación de la Casa Mezquita, un lugar que el delegado local, Antonio Ramón Guilabert quiere dejar como legado intergeneracional.
Manuel Lillo
«Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
Miguel Pérez tenía dos años cuando se precipitó desde la terraza del domicilio familiar. Hablamos con él y su familia medio siglo después de su supervivencia.
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia desde el instituto al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- La Lotería Nacional reparte miles de euros en Alicante y Banyeres de Mariola
- El SEPE busca personal sin estudios en Alicante y ofrece trabajo indefinido y jornada completa
- Más retrasos para el nuevo paseo de Playa de San Juan en Alicante
- Se vende parcela rústica en Alicante precintada por la Policía