Las pedanías se mueren de sed

El alcalde pedáneo no sabía ya qué cara poner ante sus vecinos. Hacía más de dos años que había recogido el dinero de sus representados para que el Rebolledopor fin tuviera agua potable, pero por ahí nadie había pasado. Cansado de la demora institucional, del repetido olvido a las pedanías, ahora había de lidiar con las sospechas de los suyos. «Estoy harto, dicen que si me he quedado yo el dinero, pero tengo los recibos de haberlo ingresado en el Banco de Valencia», confesaba Juan Guillén a este diario, al que acudía para poner el grito en el cielo. «Es insostenible, no hay rastro de obras a pesar de que se pagó la mitad de las mismas», continuaba. Para darles el pistoletazo de salida, aquella semana se supo que faltaba la aportación de la Diputación a modo de subvención. La situación afectaba a los 1.600 vecinos del Rebolledo, que debían pagar las cubas de agua a precio de oro: 900 pesetas. A la misma guerra se unía Bacarot, otra pedanía con carencias históricas, por medio de su alcalde pedáneo, Manuel García Esclapés, toda una institución que llevaba en el cargo desde 1939.

Con septiembre ya bien asimilado en los ritmos de los alicantinos, era noticia el buen funcionamiento de la Escuela de Ingenieros de Obras Públicas, abierta en 1971 en las instalaciones del CEU, que ya contaba con dos promociones de 15 titulados. Sergio Campos, su director, era entrevistado en estas páginas y confirmaba que la construcción de un nuevo edificio estaba en marcha. La Escuela de Idiomas también comenzaba a hervir y sus colas para matricularse para el nuevo curso adornaban sus pasillos. Además, Educación y Descanso anunciaba que los alicantinos que lo desearan podían obtener el graduado por correspondencia. «Es una maravillosa oportunidad al alcance de todos porque así no se abandona ninguna ocupación de la gente que trabaja», decían.

Aquellos días se reivindicaban varias telefonistas invidentes. «Podemos trabajar tan bien como las que ven», denunciaban. En septiembre de 1975 eran cinco, tres en el Colegio Espíritu Santo y dos en la organización de Ciegos. Las entrevistadas hablaban del recelo de los empresarios a quienes les pedían trabajo, para el que era imprescindible el braille. El sueldo, eso sí, el mismo. «¡Si hacemos el mismo trabajo!», contestaban.

Mientras, Alicante seguía enfangada en la campaña antirrábica de los perros vagabundos que campaban a sus anchas por las calles de la ciudad. «Sólo el 30 % están vacunados, el resto está asilvestrado», indicaban fuentes oficiales. A la propuesta de la semana anterior de la perrera en Tángel le había surgido una fuerte oposición y ahora se apuntaba a la zona despoblada de Fontcalent como posible emplazamiento. Otro gran debate giraba en torno al puerto deportivo que se planificaba en la Albufereta, un tema que ocuparía titulares durante décadas. Unos lo celebraban como atracción para el turismo y otros lamentaban que aquello era un bocado a nuestro paisaje.

Preocupaban también los índices de alcoholismo que tenían los alicantinos y la naturalidad con la que se blanqueaba su consumo. «En la ciudad somos 200.000 personas y hay seis bibliotecas públicas y 1.000 bares», añadía un experto. El reportaje recalcaba que el vino era más barato que la leche, un argumento que seguro que suscitó más de una honda reflexión.

En fútbol el Hércules estaba de enhorabuena porque Kubala, seleccionador nacional, convocaba a Carcelén y Juan Carlos para unos entrenamientos. En Liga el conjunto blanquiazul viajaba aquella semana al Bernabéu, donde el Real Madrid impondría su ley con un triunfo rotunda por 4-0.

La noticia más sorprendente de la semana seguramente fue la constatación de que en Crevillente todavía vivían 3.000 personas en cuevas. «Es un pueblo de madrigueras», decían, al tiempo que añadían que la única solución a aquella peligrosa realidad era construir viviendas oficiales.