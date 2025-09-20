La Plataforma del Sector Social se moviliza en Alicante contra la precariedad y el colapso del centro de menores

Una veintena de personas se han concentrado este sábado en la avenida Constitución de Alicante, frente al Mercado de Abastos, dentro de una movilización estatal convocada por la Plataforma de Profesionales del Sector Social. La protesta ha comenzado hacia las 11:45 horas y se ha animado con los cánticos de los manifestantes acompañados por una batucada que pasaba en ese momento por la zona.

Durante la concentración, los participantes han denunciado la falta de protección laboral en el sector y han criticado que servicios básicos se dejen en manos de empresas privadas. En la lectura del manifiesto se ha recordo que los trabajadores sociales "atendemos y defendemos derechos de personas vulnerables y se nos exige mucho y se nos da poco". Entre las consignas, han destacado mensajes como "No más precariedad en el sector social" o "Susana Camarero, nos lleva al matadero", en alusión a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat.

Aurora Mateo, portavoz de la Plataforma en la Comunidad Valenciana, ha explicado a este diario que el objetivo de las movilizaciones es denunciar la precariedad que arrastra el sector desde la pandemia, marcada por "la privatización de recursos y el abandono de los servicios públicos". Según ha indicado, la situación en los centros de protección es "muy preocupante", con casos de masificación como el de Alicante, donde 58 menores tutelados duermen en el suelo.

Accidentes en centros este verano

Mateo también ha denunciado las condiciones en recursos de atención a la discapacidad, como el centro Santa Faz de Alicante, donde "el personal trabaja entre cascotes y techos que se caen". Además, advirtió de que los servicios sociales municipales de Alicante están colapsados, con retrasos de más de un año en expedientes de dependencia considerados urgentes.

En relación al centro de recepción de menores de Alicante, la portavoz ha remarcado que es un recurso público "obligado a acoger a todos los menores", mientras que el privado "se limita a las plazas asignadas". Con cinco vacantes sin cubrir, el centro funciona con turnos de apenas dos profesionales para casi 50 menores hacinados, en unas instalaciones en obras y sin aire acondicionado. Este verano, se produjeron varios accidentes, incluido el derrumbe parcial de un techo sobre un menor y un educador. "Es un maltrato institucional, no podemos seguir teniendo a los niños en estas condiciones ni a los trabajadores abandonados", ha advertido.

En la protesta también ha participado el portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, quien ha calificado la situación como "un auténtico escándalo" ya que asegura hay "57 menores hacinados en un espacio de 24 plazas, sin condiciones dignas y con trabajadores abandonados". Ha añadido que no se trata de un caso aislado, sino del "resultado de una política de desmantelamiento y privatización" y ha remarcado: "A la Generalitat le decimos claro: no se juega con los derechos de la infancia ni con la dignidad de quienes la cuidan".