El SEPE busca administrativos en Alicante con sueldos de hasta 1.700 euros con contrato indefinido

Una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral de nuestro país es la de administrativo. Este puesto es completamente necesario y esencial en cualquier empresa o institución, ya sea grande o pequeña, pública o privada, ya que abarcan un gran número de labores. Todas las empresas necesitan a trabajadores que se encarguen de la organización, la gestión documental, la atención al cliente, la contabilidad básica o el soporte a otros departamentos. Esta gran cantidad de ocupaciones convierte al puesto de administrativo en una opción con amplias salidas laborales y con una oferta constante de vacantes.

Entre las principales ventajas de este trabajo está la estabilidad laboral, ya que es un perfil muy solicitado y con pocas posibilidades de desaparecer en el futuro, incluso en sectores en plena transformación digital. Además, se trata de un empleo versátil que permite acceder a distintos ámbitos: recursos humanos, finanzas, logística, administración pública, asesorías o despachos profesionales.

Si buscas otra ventaja del trabajo de administrativo es su horario, ya que, normalmente, suelen ser fijos y compatibles con la vida laboral. Así que este puesto de trabajo puede convertirse en una buena opción para quien busca conciliar su vida personal y laboral.

También suele contar con oportunidades de crecimiento interno, pudiendo ascender a puestos de mayor responsabilidad como jefe de administración, gestor de equipos o técnico especializado.

En cuanto a los estudios necesarios, existen varias vías para acceder a esta profesión. La más habitual es cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa o un Grado Superior en Administración y Finanzas, titulaciones de Formación Profesional que preparan de manera práctica para las funciones del puesto. También es posible acceder con estudios universitarios en áreas como Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o Relaciones Laborales, especialmente si se busca un desarrollo profesional hacia cargos de mayor responsabilidad. Además, muchas academias y centros de formación ofrecen cursos especializados en ofimática, contabilidad o gestión administrativa, que permiten mejorar el perfil y abrir más puertas en el mercado laboral.

Administrativos en Alicante

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su portal de búsqueda de empleo Empléate, ofrece una gran cantidad de puestos de administrativo. Accediendo a su web y poniendo esta palabra clave en su buscador obtendremos una gran cantidad de ofertas para este sector.

Si queremos afinar más la búsqueda podemos seleccionar como tipo de jornada ‘completa’ y como tipo de contrato ‘indefinido’. Además si por provincia marcamos Alicante ya tenemos como resultado varias ofertas para trabajar como administrativo. Estas son las que hemos encontrado para la provincia de Alicante en el portal Empléate: