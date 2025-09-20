El SEPE busca personal sin estudios en Alicante y ofrece trabajo indefinido y jornada completa

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo encargado de gestionar las políticas de empleo, las prestaciones por desempleo, y facilitar el vínculo entre quienes buscan trabajo y quienes lo ofrecen en nuestro país.

El SEPE cuenta con una herramienta muy eficaz a la hora de buscar empleo: el portal Empléate, que sirve como punto de acceso único a miles de ofertas de trabajo. En Empléate puedes:

Ver ofertas que provienen tanto de empresas privadas como de organismos públicos.

Filtrar las ofertas según la formación que tengas, la experiencia, la ubicación, tipo de contrato, etc.

Inscribirte para las ofertas que te interesen, enviar tu currículum, y recibir avisos de nuevas vacantes.

Puestos de trabajo sin necesidad de estudios

Uno de los grandes beneficios de Empléate es que muchas ofertas no exigen estudios académicos superiores —en algunos casos ni siquiera la Educación Secundaria— y permiten que personas sin experiencia puedan inscribirse.

En este caso hemos filtrado los puestos de trabajo por ‘Estudios primarios incompletos’, es decir, no se requiere para ellos los estudios de Educación Primaria. Además, hemos añadido que tengan contrato indefinido y jornada completa. Algunas de las ofertas de trabajo que hemos encontrado son las siguientes:

Gestor comercial de producto para equipo de marketing en Alicante.

para equipo de marketing en Alicante. Comercial con experiencia en gestión de ventas B2B en Benidorm.

en gestión de ventas B2B en Benidorm. Comercial inmobiliario para la zona de Torrevieja, La Mata, Guardamar del Segura y Orihuela Costa.

para la zona de Torrevieja, La Mata, Guardamar del Segura y Orihuela Costa. Agentes inmobiliarios para la zona de Guardamar y Orihuela Costa.

para la zona de Guardamar y Orihuela Costa. Peón/montador de taller para Castalla.

para Castalla. Teleoperador comercial de venta por teléfono en campañas de energía y telecomunicaciones para Alicante.

en campañas de energía y telecomunicaciones para Alicante. Jefe de cocina en Orihuela Costa.

en Orihuela Costa. Cocinero para comedor escolar en Alcoy.

en Alcoy. Chófer de camión en Elche

en Elche Encargado de obra para Benidorm

para Benidorm Montador de cortinas de cristal para Alicante.

para Alicante. Instalador de tarima, puertas, cocinas, armarios y muebles.

Chófer C+E para ruta fija nocturna Elche-Barcelona.

Carpintero para montaje de muebles de cocina, armarios roperos, puertas de paso y montaje de carpintería de madera en general.

Cómo usar Empléate para buscar trabajo

Para aprovechar bien estas oportunidades, conviene: