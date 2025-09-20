El SEPE busca personal para trabajar en colegios en Alicante: 4 ofertas y 7 puestos de trabajo
Las ofertas de empleo se pueden consultar en su portal de búsqueda 'Empléate'
Si estás buscando trabajo en España, tienes que saber que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es una de las instituciones de referencia. Además de encargarse de la gestión de las prestaciones por desempleo, el organismo dispone de un portal específico donde se agrupan las ofertas laborales: Empléate.
Este espacio digital reúne vacantes procedentes de empresas, portales privados y administraciones públicas, ofreciendo en una sola web decenas de oportunidades de trabajo en tiempo real. Es una herramienta online gratuita a la que cualquier persona puede acceder para consultar los puestos disponibles sin necesidad de registrarse. Sin embargo, quienes decidan crear una cuenta tendrán ventajas extra, como la posibilidad de subir su currículum, hacer un seguimiento de sus candidaturas o activar notificaciones personalizadas.
Cómo buscar trabajo en la web del SEPE
Para iniciar una búsqueda en Empléate basta con entrar en su página web, introducir el puesto que te interesa y, si lo deseas, añadir la localidad donde quieras trabajar. Después, el sistema permite ordenar los resultados y aplicar distintos filtros: categoría profesional, portal de origen, tipo de contrato, jornada laboral, nivel de estudios requerido o experiencia solicitada. También es posible concretar más la búsqueda seleccionando provincia o ubicación exacta.
Al acceder a una oferta, encontrarás información detallada como la descripción del puesto, la modalidad de jornada, número de vacantes, tipo de contrato, salario (si figura), la provincia y el botón para inscribirse directamente. Para poder hacerlo, es necesario registrarse previamente como usuario a través de la opción crear cuenta, disponible en la parte superior derecha de la página.
Ofertas de trabajo en colegios de Alicante
En este caso hemos puesto en el buscador la palabra ‘colegio’ y hemos activado la búsqueda en la provincia de Alicante. El buscador de Empléate nos ha dejado estas ofertas de trabajo:
- Se busca a una persona para trabajar de limpiador en un colegio de Callosa de Segura. El contrato es fijo discontinuo y la duración de la jornada es de 25 horas, de 15.00 a 20.00 horas. El salario bruto es de entre 10.000 y 14.000 euros. No se requiere experiencia laboral.
- Se busca a un limpiador para un colegio de Torrevieja. Las características del puesto son las mismas que las del anterior.
- Labora (el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación) busca a cinco personas que quieran trabajar como monitores de extraescolares de Robótica y Tecnología para colegios de la provincia de Alicante. Se trata de clases para niños de entre 3 y 14 años, así que la oferta indica que dependiendo de la edad, los candidatos deben ser estudiantes o haber finalizado estudios de Magisterio Infantil, Magisterio de Primaria u otros estudios de Ciencias, preferiblemente relacionadas con la Informática o la Robótica. Se ofrece un contrato fijo discontinuo hasta mayo y se pagaría a 15 euros brutos la hora.
- Por último, el Labora también busca un logopeda para un centro de autistas para cubrir una baja de larga duración a jornada completa. El horario sería de lunes a viernes en turnos rotativos de mañana y tarde. Es necesario tener el Grado en Logopedia y estar inscrito en el Colegio Oficial de Logopedas.
