El calor no se va de Alicante este sábado: cielos nubosos y noche tropical en la provincia

La provincia de Alicante afronta este sábado 20 de septiembre con una jornada marcada por los intervalos matinales de nubes bajas, que tenderán a desaparecer a lo largo de la mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo quedará poco nuboso en buena parte del territorio, aunque en las comarcas del interior aumentará a nuboso con el paso de las horas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas veraniegas y mínimas suaves que darán lugar a otra noche tropical en el litoral, con valores por encima de los 20 ºC, según el Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana. En cambio, en el interior los termómetros bajarán de esa barrera y se vivirá una noche más fresca. El viento soplará flojo y variable, en calma a primeras y últimas horas del día, con predominio de la componente este por la tarde y algún intervalo moderado.

De cara al domingo, la previsión apunta a un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias, sobre todo en el norte de la provincia, aunque la tarde podría abrirse con claros en algunas zonas.

El tiempo en Alicante

En la capital, el cielo se mantendrá poco nuboso durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 30 ºC de máxima. La sensación térmica será ligeramente superior, alcanzando hasta 31 ºC en las horas centrales.

Por la tarde el panorama cambiará: las nubes aumentarán hasta dejar un ambiente muy nuboso a última hora, con temperaturas en torno a los 24 ºC. El viento será flojo durante la mañana, prácticamente en calma, aunque por la tarde se impondrá la componente este con rachas que pueden alcanzar entre 13 y 28 km/h.

El litoral vivirá, una vez más, una noche tropical, mientras que el interior disfrutará de un respiro con mínimas más frescas.

El tiempo en Elche

La jornada de este sábado en Elche vendrá marcada por la presencia de nubes altas durante buena parte del día, que dejarán un cielo velado en las horas centrales. Las temperaturas se moverán entre los 20 ºC de mínima y los 31 ºC de máxima, aunque la sensación térmica alcanzará los 32 ºC, lo que hará que el ambiente resulte más caluroso.

A última hora de la tarde el panorama será más despejado y se espera un ambiente poco nuboso con valores que rondarán los 23 ºC. El viento soplará débil, de componente este y sureste con rachas de unos 10 km/h, y apenas en calma durante algunos tramos del día.

El tiempo en Benidorm

El sábado se presenta en Benidorm con un cielo poco nuboso durante toda la jornada, lo que permitirá disfrutar de un ambiente estable en la costa. Los termómetros oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima, con una sensación térmica que llegará a los 29 ºC, apenas un grado por encima de la temperatura real.

La tarde mantendrá un escenario muy similar, con valores suaves en torno a los 23 ºC a última hora. El viento será flojo, con predominio de la componente este en torno a 10 km/h por la mañana y en calma en las horas centrales y finales del día.

El tiempo en Elda

En Elda este sábado predominarán las nubes altas durante la mañana y el mediodía, con un ambiente cálido que llevará los termómetros hasta los 31 ºC, mientras que la mínima quedará en 19 ºC. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real, manteniéndose estable en torno a esos valores.

Con el avance de la tarde el cielo tenderá a quedar poco nuboso, y las temperaturas descenderán hasta situarse en torno a los 20 ºC al final de la jornada. El viento soplará flojo, primero del sur con unos 10 km/h, girando al sureste con rachas de hasta 15 km/h, y quedando en calma al anochecer.

El tiempo en Torrevieja

El día comenzará en Torrevieja con un cielo nuboso y temperaturas que rondarán los 28 ºC en las primeras horas. A mediodía las nubes se abrirán y el ambiente quedará poco nuboso, con valores de 26 ºC que se sentirán algo más altos debido a la humedad.

Por la tarde regresará la nubosidad, dejando un panorama muy cubierto al final del día con temperaturas suaves de unos 24 ºC. Los registros oscilarán entre los 22 ºC de mínima y los 29 ºC de máxima, aunque la sensación térmica alcanzará hasta 31 ºC. El viento soplará flojo del este durante la mayor parte de la jornada, en torno a 10 km/h, y girará a noroeste al anochecer con apenas 5 km/h.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela este sábado predominarán los cielos poco nubosos durante toda la jornada, sin cambios destacados en la atmósfera. Las temperaturas se moverán entre los 20 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima, con una sensación térmica idéntica que reforzará la sensación de calor veraniego.

Las horas centrales mantendrán valores altos, en torno a los 27 ºC, mientras que al final del día el ambiente será más suave, con 23 ºC. El viento soplará flojo, primero del sureste y este con rachas de unos 10 km/h, y quedará en calma al anochecer.

El tiempo en Alcoy

La jornada de este sábado en Alcoy comenzará con un cielo poco nuboso y temperaturas en torno a los 29 ºC, que subirán hasta los 31 ºC de máxima. La mínima descenderá hasta los 16 ºC, lo que permitirá un descanso nocturno más fresco que en la costa.

Durante el mediodía se esperan intervalos nubosos, con valores que rondarán los 25 ºC, para volver a un ambiente poco nuboso al final del día, con temperaturas cercanas a los 20 ºC. La sensación térmica se moverá entre 16 y 30 ºC, muy acorde con los registros. El viento soplará débil, del noreste por la mañana con unos 10 km/h, girando al norte con 5 km/h en las horas centrales y quedando en calma al anochecer.

El tiempo en Dénia

En Dénia la mañana comenzará con intervalos nubosos y temperaturas cercanas a los 27 ºC, aunque la probabilidad de precipitación será muy baja, apenas del 10 %. A partir del mediodía el panorama se estabilizará y el cielo quedará poco nuboso, con valores de 26 ºC que se mantendrán hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 29 ºC de máxima, con una sensación térmica equivalente. Al caer la noche el ambiente será templado, con unos 23 ºC y un cielo despejado de nubes. El viento soplará flojo del noreste por la mañana, girando al sureste con rachas de unos 10 km/h, y quedará en calma a últimas horas.