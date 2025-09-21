Más de 1.700 corredores participan en la IV Carrera Solidaria "Ruta 091" en Alicante
La Policía Nacional ha organizado el evento deportivo, que ha contado con participantes de todas las edades
Alicante ha vuelto a volcarse con la solidaridad. Este domingo, la IV Carrera Solidaria "Ruta 091", organizada por la Policía Nacional, ha reunido a más de 1.500 corredores adultos y alrededor de 200 menores en una jornada deportiva y solidaria que ha tenido como epicentro el Estadio de Atletismo Joaquín Villar.
La cita, enmarcada en el circuito nacional "Kilómetros Solidarios Ruta 091", ha tenido como objetivo recaudar fondos para la asociación sin ánimo de lucro ADEMA, dedicada a proyectos sociales. Además, aquellos que no han podido participar en las pruebas han tenido la posibilidad de colaborar mediante el denominado "dorsal cero".
La competición ha contado con dos modalidades para adultos, de 10 y 5 kilómetros, junto con una marcha popular no competitiva, todas con un tiempo máximo de 90 minutos y un recorrido urbano por las calles de Alicante, con salida en la calle Foguerer José Romeu y llegada al estadio.
Una mañana para todos los públicos
Los más pequeños también han sido protagonistas con cinco carreras adaptadas a su edad: Sub6 (200 m), Sub8 (400 m), Sub10 (500 m), Sub12 (600 m) y Sub14 (800 m), todas ellas desarrolladas en la pista del estadio.
El ambiente familiar se ha completado con un servicio de guardería y talleres infantiles, mientras que en el exterior se ha celebrado una exhibición de medios policiales, abierta al público durante toda la jornada.
El evento ha sido posible gracias a la organización conjunta de la Policía Nacional y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, con el patrocinio de Banco Santander y MUPOL, además de la colaboración de más de una treintena de empresas, entidades sociales, clubes deportivos y asociaciones de la ciudad.
