Alicante cierra la Semana de la Movilidad con una Ciclovía Litoral

Alicante ha culminado este domingo los actos principales de la Semana Europea de la Movilidad con la celebración de la Ciclovía Litoral, en la que han participado cientos de familias alicantinas que han disfrutado del parque de tráfico y las actividades lúdicas organizadas en el entorno de La Albufereta y la Cantera cerrada al tráfico y libre de humos para la ocasión.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido “la respuesta de los alicantinos en todas las actividades” y ha animado a los alicantinos “a caminar y moverse con medios de transporte sostenible como las bicicletas, el autobús o el TRAM”.

En la mañana dominical, la Ciclovía Litoral ha permitido la libre circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal entre la Puerta del Mar y hasta mitad de la avenida de Villajoyosa (La Cantera). Además, en la avenida Juan Bautista Lafora (junto al paseo de Gómiz) se ha habilitado una carpa de información para circular con patinetes, un circuito de habilidad y un Parque Infantil de Tráfico para pasar un día en familia libres de humos. Además, todos los participantes inscritos han recibido un regalo y entrado en el sorteo de tres bicicletas. La fiesta ciclista también ha contado con la participación de los concejales de Seguridad y Limpieza, Julio Calero y Rafael Alemañ, y del director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos.

De la misma forma, el pasado sábado se celebró la marcha ciclista a Urbanova con una alta participación, desde las 11 de la mañana y pasado el mediodía con salida desde el Paseo de la Policía Nacional en la avenida de Elche y vuelta. La marcha estuvo precedida por los agentes de la Brigada Ciclista de la Policía Local estableciendo un itinerario con la circulación regulada para mayor seguridad al paso de las bicicletas hacia las playas del sur y vuelta a la ciudad.

Recorriendo la ciudad

El fomento del paseo ha sido otra de las actividades que ha contado con una alta participación completándose todas las plazas en los itinerarios guiados realizados entre el martes y el jueves en los que los participantes han podido recorrer los parques singulares de la ciudad, disfrutar de la bahía de Alicante en un recorrido por la vía verde de la Cantera y las playas de La Albufereta, la Almadraba y el Postiguet; así como recorrer el casco antiguo y el barrio de Santa Cruz en el corazón de la ciudad.

Los talleres para revisar las bicicletas y carpas informativas sobre el uso de los patinetes y demás vehículos de movilidad personal también se ha sucedido por distintos espacios de la ciudad como la plaza Séneca, Padre Esplá, la plaza Grafitero Kiz y culminarán este lunes, 22 de septiembre, en la glorieta Sergio Candel.

Durante esta Semana Europea de la Movilidad se ha celebrado además un concurso de fotografía con premios para los ganadores de tarjetas Mobilis 30 viajes para moverse de forma sostenible en el autobús urbano.