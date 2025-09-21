Barcala establece contactos en China para captar inversores en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, presentó este domingo en el Foro Ciudades Exquisitas de Weihai, en China, a la ciudad como el ejemplo del "modelo mediterráneo" con el objetivo de atraer inversiones y aumentar su proyección internacional. En su intervención, el regidor subrayó que Alicante atraviesa “un proceso de transformación física, estructural y social” hacia 2050 en el que, aseguró, la calidad de vida es la premisa central y al turismo como "gran aliado".

El alcalde destacó asimismo la diversificación económica de la ciudad como parte de esta estrategia. Para ello, habló de cinco sectores: turismo y sector inmobiliario, tecnología e innovación, salud, logística y sostenibilidad.

El regidor destacó que el turismo continúa siendo un motor esencial, con 3.000 horas de sol anuales, 388 hoteles que concentran el 60 % de la oferta de la Comunidad Valenciana y un puerto que recibe más de 100 cruceros al año. Detalló que el sector aporta el 15,5% del PIB local y que este año la ciudad ostenta la Capital Gastronómica Española 2025.

Subrayó además el auge del turismo de congresos y la llegada de nómadas digitales. Aunque redundó en las bondades de la vida alicantina, no explicó en el foro los retos que afronta la ciudad con la proliferación de pisos y bloques turísticos, actualmente sometidos a moratoria por el Ayuntamiento.

Llamada a la innovación

El segundo eje, la tecnología y la innovación, aseguró que se articula en torno a la estrategia municipal Alicante Futura y la reciente designación de la ciudad como semifinalista a la Capital Europea de la Innovación 2026. Barcala presentó a Alicante como un “laboratorio urbano” en digitalización y servicios inteligentes. En este aspecto Barcala incidió en el valor de activos como la Euipo, el ecosistema de investigación y emprendimiento en torno a la Universidad de Alicante y su Parque Científico

El tercer ámbito señalado fue el clúster sanitario, que reúne hospitales públicos y privados y centros especializados en oncología y reproducción asistida. Según el alcalde, este sector constituye una oportunidad para atraer inversión y turismo médico, aunque su discurso no abordó la saturación que arrastra la sanidad pública.

La logística se configuró como cuarto pilar, con el puerto, el aeropuerto y la alta velocidad como elementos que convierten a Alicante en nodo estratégico en el Arco Mediterráneo. Por último, Barcala presentó la estrategia Alicante Agua Circular como ejemplo de sostenibilidad, destacando la eficiencia del 90 % de la red y la reutilización del agua regenerada en parques y jardines.

Transformación social

En el plano social, defendió políticas de apoyo a la natalidad, envejecimiento activo, vivienda y empleo. Resaltó programas de vivienda asequible y la meta de promover 6.000 nuevos hogares en cuatro años, además de la reducción de 3.000 personas en las cifras de paro en los últimos dos años.

El discurso se enmarcó en un foro que reúne a representantes internacionales, empresarios y académicos para impulsar cooperación económica y urbana. En la expedición también viajan el concejal de Planes Estratégicos e Innovación, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento. Además de su participación, Barcala firmará un convenio de colaboración a cuatro años con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping, en materia económica, cultural y deportiva.