DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Roque Cañizares, el cura que hizo el ramadán en Alicante

El párroco ha estado al frente de la parroquia de Colonia Requena, en la Zona Norte de al capital alicantina, en los últimos 23 años, y ahora se traslada a la Vega Baja, su comarca de origen, pero antes hace balance de una etapa marcada por la interculturalidad y la interreligiosidad

Lee la noticia.