La jefa de un bar patriota

Regenta posiblemente uno de los restaurantes más patriotas del país, que no facha, en la pedanía alicantina de Tángel. Un santuario culinario con sus paredes cargadas de pasado, de recuerdos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: fotografías, uniformes militares, insignias, gorras y tricornios. La clientela es variada; ahí llega público diverso: algunos patriotas de vocación y personas que optan por degustar un «menú cuartelero» variado: diez primeros platos y otros diez segundos. Esta es la oferta de la jefa de un bar singular: «Aquí no ofrecemos cocina de autor».

María Martínez García (Oria, Almería, 1970) vivió su infancia en casas cuartel de la Guardia Civil debido a la profesión de su padre, Juan, ya fallecido, que en todos sus trayectos siempre contó con el apoyo de Ana María, su esposa. Tiene una hermana y un hermano. En 1978, en plena transición política, la familia se trasladó a Alicante. Los Martínez se instalaron en un pisito en el viejo recinto de la Comandancia del benemérito cuerpo situado en la calle San Vicente.

Transcurridos tres años en Alicante, el progenitor tuvo otro destino, tal vez para aumentar sus galones o sumar estrellas doradas como oficial en el instituto armado. Fueron a parar posiblemente al peor acuartelamiento de la Guardia Civil en aquellos tiempos: Intxaurrondo, sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa, que se convirtió en el centro de la lucha antiterrorista del gobierno español contra la banda terrorista ETA, con el entonces comandante Enrique Rodríguez Galindo al frente de los servicios de información del cuerpo. Vamos, una ciudad de 35.000 metros cuadrados con una superficie blindada ubicada a las afueras de San Sebastián.

Ahí fueron a parar los Martínez García. «Ahí pasé los peores años de mi vida», cuenta María, que llegó con su familia al País Vasco con once primaveras vividas: «Cuando salía del cuartel jamás contaba a qué se dedicaba mi padre; mentía porque en aquellos años y en ese lugar ser guardia civil o policía estaba muy mal visto», comenta. Pero tres años pasan rápido. El padre ascendió a oficial en el cuerpo armado y fue traslado a Almería, a su tierra; a otra casa cuartel, aunque la vivienda tenía más comodidades que en las anteriores estancias a las que llegaba como soldado. Pero otro trienio más tarde, el hombre tuvo que viajar con su tricornio, sus galones y los suyos a un destacamento de tráfico en Zamora, lejos de casa: a unos ochocientos kilómetros de distancia.

María y los suyos permanecieron tres anualidades en una ciudad más cercana a Portugal que a la meseta. Y finalizó el periplo familiar por cuarteles y campamentos militares. El padre pasó a la reserva, a la segunda actividad. Se jubiló con honores y galones de comandante.

María tenía 20 años. Tras disfrutar de unas vacaciones en el domicilio de gente conocida, decidió establecerse en Alicante. Sus padres regresaron a Almería. Su vida no fue fácil. Estamos a principios de la década de los años noventa. La muchacha encontró empleo como freganchina en el restaurante Graná, en la playa de Muchavista. Tras lavar miles de platos, vasos y cacerolas, decidió cambiar de actividad: fue a parar como dependienta a la pescadería de una gran superficie (Carrefour) y, algo más tarde, a la sección de carnicería del mismo centro. Pegada a la báscula y rodeada de pescados, carnes y embutidos transcurrió una década de su vida. De ilusiones rotas.

Emprendedora, en 2003 abrió su primer negocio: Restaurante María, en la calle Cruz de Piedra, en la zona de Vistahermosa. El negocio, con más socios, de menú diario establecido y de precios asequibles, funcionó bien durante ocho años. Pero la crisis económica provocada por la llamada burbuja inmobiliaria de 2008, que afectó a muchas familias, obligó al cierre del local. «Con el aumento de los precios de los productos en los mercados nuestra oferta era inviable. Tuvimos que cerrar el establecimiento nueve años después», recuerda María.

Durante unos meses supervivió a trancas y barrancas. Como pudo. En 2013 inició una nueva aventura: otro restaurante María, esta vez en la pedanía de Tángel, en la frontera entre los términos municipales de Alicante y Mutxamel. Siguió con la misma oferta: menús diarios de diez primeros platos (guisados cocidos, arroces y estofados) y otros diez segundos (carne o pescado), postres, cafés y licores digestivos aparte. Abre todos los días a las 9:15 horas de la mañana hasta unos ratos después de la sobremesa. Cierra por descanso los martes. «No ofrecemos a los comensales cocina de autor, tan sólo platos tradicionales». O como dice María: «Un menú cuartelero».

Se trata de un lugar peculiar: un santuario repleto de objetos militares, prendas, gorras y banderas de España repartidos por todas las paredes del establecimiento, incluso en la terraza. Tal vez por tradición familiar, se ha convertido en punto de encuentro de policías, guardias civiles, bomberos y de nostálgicos legionarios; o de personas entusiastas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recuerdos patrióticos, sin más líos. «No hay nada comprado; todos los objetos me los han regalado los clientes».

«En este espacio nos sentimos muy a gusto personas de diversas sensibilidades que nos sentimos españoles», señala María Martínez. La verdad es que la decoración del restaurante impacta. Pero cada día acude clientela diversa, muy o nada patriótica en busca de platos de cocina tradicional. También para desayunar. En el calendario del Restaurante María hay dos fechas señaladas: la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, cada 25 de julio; y la de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y también de la Hispanidad, cada 12 de octubre. En el aparcamiento del restaurante, en ambas jornadas, se coloca un monolito para colocar las imágenes ante un público patriota, entusiasta, nostálgico o glotón.

María sigue ahí desde hace 12 años, uno menos que la edad que tiene Diego, su hijo.