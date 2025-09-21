Matemáticos piden una carrera dedicada a la docencia ante la fuga de profesores en Alicante

La inteligencia artificial y el Big Data han disparado la demanda de matemáticos en la empresa privada, pero esa salida profesional está dejando un vacío en los institutos que ha generado una reivindicación unánime en el profesorado. Piden una carrera dedicada a la docencia para evitar la fuga de especialistas de las aulas. También urgen una enseñanza más práctica y un cambio metodológico para mejorar el rendimiento de los alumnos. De hecho, apuntan a la falta de matemáticos como una de las causas de los malos resultados académicos.

La enseñanza Secundaria y el Bachillerato sufren cada vez más para cubrir plazas. La mitad de los docentes que imparten la asignatura en todo el país no son titulados en ciencias exactas, según estiman sindicatos consultados por este diario. Están siendo remplazados por ingenieros, arquitectos e incluso farmacéuticos. Otra cifra que constata este problema es que, ahora mismo, en trece centros de la provincia no tienen a nadie que dé la materia, según una encuesta del Stepv. A ello se suma que en la últimas adjudicaciones de plazas de difícil cobertura realizadas esta semana se ofertaron más de un centenar de puestos para hacer sustituciones con personal interino.

«Hace años que detectamos este problema. La fuga de especialistas hacia la empresa es cada vez mayor y necesitamos una carrera específica para la docencia en Matemáticas», subraya José Antonio Mora, miembro de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana Al-Khwarizmi, federada con las sociedades del resto de España. Su reivindicación es clara: que exista un grado universitario con orientación educativa, que forme en didáctica, gestión de aula y con un peso real de prácticas escolares.

Los docentes urgen una enseñanza más práctica y un cambio metodológico para motivar a los alumnos

Una clase de matemáticas en un instituto de Alicante / Alex Domínguez

Otro enfoque

El gran escollo que ven los expertos es que los grados de Matemáticas están concebidos para la investigación o para ámbitos muy especializados. «El matemático que se forma en la universidad no oye hablar nunca de un instituto, ni se despierta vocación docente», señala José Aurelio Pina, también miembro de la sociedad, quien recalca que para impartir la asignatura en un instituto «no basta con dominar las matemáticas: hay que saber enseñar, gestionar un grupo de adolescentes y motivar a los chavales. Y eso ahora no se está formando».

Otro problema que detectan los matemáticos es que los actuales itinerarios obligan a los futuros profesores a cursar un máster con apenas 40 horas de prácticas en el aula. «Tres semanas de experiencia no bastan para enfrentarse después a clases de 30 alumnos en secundaria», advierten desde la federación de profesores, que llevan años reclamando cambios al Ministerio. Sin embargo, desde esta agrupación de Matemáticas insisten en que el déficit de especialistas arranca desde Primaria. «Antes había maestros con perfil matemático, pero esa figura desapareció: ahora son generalistas, salvo en inglés y educación física. Haría falta una formación especial para que al menos un maestro por centro lidere y apoye la enseñanza de matemáticas», recuerda Mora.

La Federación de Asociaciones de Matemáticas, en coordinación con la sociedad española y el ámbito universitario, lleva desde antes de la pandemia lanzando propuestas al Ministerio de Educación. La más urgente: un grado en Educación Matemática que forme a profesionales con alta competencia científica, pero también con habilidades pedagógicas sólidas y prácticas prolongadas en el aula.

O dignificamos la profesión docente en Matemáticas y damos herramientas para motivar al alumnado, o seguiremos perdiendo talento en las aulas Lluís Bonet — Miembro de la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana Al-Khwarizmi

Mientras tanto, los institutos siguen afrontando vacantes sin cubrir y alumnos que se alejan de una asignatura clave para el futuro. «Estamos en un momento decisivo, o dignificamos la profesión docente en Matemáticas y damos herramientas para motivar al alumnado, o seguiremos perdiendo talento en las aulas», sentencia Lluís Bonet, miembro de la Sociedad de Matemáticos y uno de los tres coordinadores del nuevo programa de refuerzo para los centros.

Una operación matemática explicada en una pizarra de Alicante / ALEX DOMINGUEZ