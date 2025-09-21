Mayores forzados a vivir en soledad: "Me han partido la vida"

El día a día de Rosa cambió radicalmente hace un mes, cuando el Ayuntamiento cerró el Servicio de Estancias Diurnas para mayores de 65 años. En este programa, tanto ella como otros 40 usuarios, pasaban los días entre las 9:00 y las 16:00 horas, acompañados de otras personas en su misma situación. Allí, practicaban gimnasia o bailes, veían películas, hacían talleres artísticos y también ejercicios de agilidad mental o memoria para garantizar un envejecimiento activo. Además, también comían juntos. Todo ello, de la mano de personal especializado que les acompañaba en cada momento, formando lo que consideran «una segunda familia casi tan importante como la primera».

A mediados de agosto, esta rutina cambió de un plumazo cuando, pese a las repetidas protestas, el Ayuntamiento clausuró el servicio, que dejó de estar financiado por la Generalitat. De un día para otro, los 40 usuarios se vieron «atrapados» en sus casas, muchos de ellos sin compañía y sin nada que hacer, enfrentándose a uno de los peligros más temidos de la tercera edad: la soledad no deseada.

Treinta días después, Rosa se reencuentra con Julia, una de las trabajadoras del centro, ante la mirada de INFORMACIÓN: «Te quiero, te quiero mucho», repite constantemente la mujer a la que ha sido su cuidadora durante años. «Me han partido la vida, porque yo allí estaba muy bien y ahora estoy sola todo el día. ¿Qué hago yo sola?», cuenta entre lágrimas.

Yo allí estaba muy bien y ahora estoy sola todo el día. ¿Qué hago yo sola? Rosa — Antigua usuaria del centro

«Yo cogía mi caminito y me iba para allá... Lo he pasado muy bien los años que he estado», recuerda Rosa. Su hijo, trabajador de un centro con similares características, añade que «lo peor es la soledad», que incluso le afecta físicamente. «El alcalde para hacer hogueras sí que se ha gastado dinero, pero a las pobres viejas nos tira a la calle», añade la mujer, que asegura no tener esperanzas de que el centro abra de nuevo.

A pocos metros de ella, aunque ya nunca se ven, vive Jesús, otro de los antiguos usuarios del centro. «Mi hijo es un máquina», afirma con orgullo mientras muestra los pasamanos que le ha instalado por toda la casa para que pueda moverse con libertad. Jesús abre la puerta de su casa y presume de aficiones: «Me gusta mucho leer y la música, que eso viene de hace años», indica junto a su colección de más de doscientos discos.

Allí teníamos una rutina, es como si fuera mi segunda casa. Me encuentro solo Jesús — Antiguo usuario del centro

Pese a ello, lamenta que el cierre del Servicio de Estancias Diurnas le ha hecho mucho daño anímico: «Yo me encuentro muy solo. Tengo televisión, pero estoy solo. Hay otros centros en Alicante, pero te apuntas y te dicen que ya te avisarán. No sé si será en unos meses o en años... Allí teníamos una rutina, es como si fuera mi segunda casa» , recuerda emocionado. Desde el cierre, reconoce que no ha vuelto a ver en persona a los que fueran sus compañeros diariamente: «Con algunos hablo de vez en cuando, nos llamamos o cruzamos un whatsapp, pero no es lo mismo».

Chari, que en un primer momento no quiso acudir al Centro de Día, es una de las que más lo está echando en falta. Ella vive precisamente en el edificio donde se desarrollaba la actividad, por lo que nota su ausencia más cercana. «Me doy cuenta de lo que era mi vida ahora. Me levantaba y tenía la obligación de bajar, me veo desamparada, ¿qué aliciente tengo?», se pregunta.

Desde que ha cerrado el programa, Chari asegura que ha perdido la ilusión en el día a día, y que teme que eso afecte a su salud mental: «Ahora no tengo prisa por levantarme, por comer ni por nada. Si por mí fuera, estaría en la cama todo el día...». De hecho, reconoce que sus propios hijos han notado un empeoramiento en su estado anímico y en su salud, que les tiene seriamente preocupados: «Me han dicho que no puedo seguir así, pero es que [en el Ayuntamiento] no se dan cuenta de lo que nos han hecho».

No tengo prisa por comer ni por nada. Si por mí fuera, estaría en la cama todo el día Chari — Antigua usuaria del centro

Una sensación que se extiende a otros usuarios del centro. «Hoy he quedado a merendar con una amiga que también era usuaria y me ha dicho ‘Chari, creo que estoy entrando en depresión’», sostiene la mujer.

Historia del cierre

El Servicio de Estancias Diurnas que se desarrollaba en el Centro de Día de Altozano cerró sus puertas el pasado 15 de agosto, tras más de 20 años en distintas ubicaciones de la ciudad. Los trabajadores y usuarios del lugar denunciaron entonces que la decisión llegó sin previo aviso: «Nos lo dijeron hace unos días, pero no nos lo creíamos», señalaba Julia Martínez, una de las responsables.

Desde el gobierno municipal apuntaron que el motivo era la «inexistencia de financiación por parte de la Generalitat Valenciana en el Contrato Programa 2025-2028», al mismo tiempo que anunciaron un «rediseño» de los servicios sociales en la ciudad, con el que esperaban atender a más usuarios (pese a reducir el personal) en el mismo punto, tras unos trabajos de adecuación. Un mes más tarde de aquello, aún no se ha concretado la fecha de reapertura, el número de usuarios para los que habrá cabida en las instalaciones ni de qué plantilla estará dotado el servicio.

De hecho, el Consell ha vuelto a abrir la puerta a que se recupere el Servicio de Estancias Diurnas tal y como estaba concebido, dejando la pelota en el tejado del Ayuntamiento. Desde el departamento autonómico insisten en que el emplazamiento actual, situado en la primera planta del edificio intergeneracional de plaza América, no cumple con la normativa aplicable. No obstante, apuntan también que, si el Consistorio da con una ubicación alternativa, la conselleria podría retomar la financiación que, hasta ahora, destinaba 420.000 euros al año al SED. Un ofrecimiento al que el ejecutivo que dirige Luis Barcala aún no ha respondido.