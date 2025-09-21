El PSOE exige a Barcala reactivar la asesoría jurídica para víctimas de violencia de género en Alicante

El PSOE de Alicante ha reclamado al alcalde Luis Barcala la inmediata reactivación del servicio de asesoría jurídica para mujeres víctimas de violencia de género, que aseguran se encuentra paralizado desde el pasado mes de julio tras expirar el contrato del Ayuntamiento con un gabinete especializado.

Los socialistas han anunciado que llevarán este asunto al pleno de septiembre con el objetivo de exigir explicaciones y responsabilidades al equipo de gobierno del PP.

La concejala Victoria Melgosa ha denunciado la situación, calificándola de “absolutamente intolerable”. Según ha señalado, la falta de este recurso “deja a las mujeres desamparadas, justo en los meses de verano, cuando los casos aumentan porque las víctimas pasan más tiempo con sus agresores”.

Para Melgosa, el servicio de asesoría jurídica constituye “un recurso esencial, no un trámite burocrático”. “Cada día sin este servicio repercute en la seguridad de las alicantinas. Y eso puede costar vidas. El gobierno del señor Barcala ha demostrado una irresponsabilidad inadmisible”, ha afirmado.

Antecedentes

La edil ha recordado que en 2024 el contrato ya quedó en suspenso, lo que obligó a recurrir a un contrato menor para mantener la atención de manera provisional. Sin embargo, actualmente la ciudad se encuentra “de nuevo sin servicio, sin previsión y sin sensibilidad, a la espera de que finalicen los trámites del nuevo contrato”.

Melgosa ha subrayado que “la violencia machista no se combate con pancartas un día al año, se combate garantizando recursos, atención y protección cada día”. Y ha concluido: “Lo que ocurre en Alicante es una muestra alarmante de abandono institucional. Exigimos explicaciones inmediatas. Las mujeres no pueden esperar a que el PP decida cuándo cumplir con su obligación. Cada hora sin este servicio es una hora más en la que el Ayuntamiento falla a quienes más necesitan apoyo y protección”.