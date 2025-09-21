Domingo pasado por agua en Alicante: riesgo de chubascos y nueva noche tropical

La provincia de Alicante afronta este domingo 21 de septiembre con un escenario de cielos nubosos y posibilidad de chubascos acompañados de tormenta en las horas centrales del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ambiente será más inestable que en jornadas anteriores, aunque las precipitaciones tendrán carácter ocasional y local.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios respecto al sábado, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando valores plenamente veraniegos tanto en el interior como en la costa. El viento soplará flojo de componente oeste durante la mañana, con intervalos moderados de suroeste en la segunda mitad del día.

Por su parte, el Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana prevé una noche tropical en todo el litoral alicantino y en buena parte de la Vega Baja, donde los termómetros no bajarán de los 20 ºC. En contraste, en las zonas de interior las mínimas serán más suaves, ofreciendo un respiro nocturno frente al calor costero.

El tiempo en Alicante

En la capital, el día amanecerá con intervalos nubosos y lluvias débiles, que podrán intensificarse en las horas centrales con la presencia de tormentas ocasionales. La tarde será más estable, con un ambiente poco nuboso y temperaturas más suaves.

Los registros oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 ºC, lo que reforzará la percepción de calor. La probabilidad de precipitación será elevada durante buena parte de la jornada, situándose en torno al 75 %, y se reducirá prácticamente a cero al final del día.

El viento soplará flojo, alternando entre sur, noroeste y este, con rachas en torno a los 10 km/h.

El tiempo en Elche

La jornada de este domingo en Elche se presenta con un cielo nuboso y lluvias débiles durante buena parte del día, especialmente en las horas centrales, donde las nubes serán más compactas. Hacia la tarde, el ambiente se volverá más estable con la presencia de nubes altas y temperaturas algo más suaves.

Las temperaturas se moverán entre los 20 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima, aunque la sensación térmica no superará los 32 ºC. La probabilidad de precipitaciones será elevada durante la mañana y el mediodía, en torno al 65 %, reduciéndose al final de la jornada.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y suroeste, y rachas de unos 10 km/h.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el domingo amanecerá con un cielo nuboso y lluvias débiles, aunque la inestabilidad será menor que en otras zonas de la provincia. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde se mantendrá un ambiente nuboso, y al final de la jornada predominarán los intervalos nubosos con temperaturas más suaves.

Los valores oscilarán entre los 21 ºC de mínima y los 28 ºC de máxima, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 31 ºC debido a la humedad. La probabilidad de precipitación será moderada durante la mañana (55 %), menor en las horas centrales (35 %) y muy baja al final del día (10 %).

El viento será variable: soplará de suroeste con 15 km/h por la mañana, girará a noreste con 10 km/h al mediodía y se reforzará desde el norte con rachas de hasta 30 km/h al final de la jornada.

El tiempo en Elda

En Elda, el domingo estará marcado por la nubosidad y la inestabilidad. Durante la mañana y el mediodía se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles, que podrán intensificarse puntualmente con tormentas ocasionales. La tarde, en cambio, traerá un panorama más estable con el cielo poco nuboso y temperaturas más suaves.

Los termómetros oscilarán entre los 18 ºC de mínima y los 31 ºC de máxima, con una sensación térmica similar a la temperatura real. La probabilidad de precipitación será elevada en las primeras horas (70 %), manteniéndose hasta la tarde, y desaparecerá al caer la noche.

El viento soplará flojo y variable: de sureste con 15 km/h por la mañana, girando a noreste con 10 km/h en las horas centrales y al norte con rachas de hasta 20 km/h al final del día.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada dominical se caracterizará por un cielo nuboso y lluvias débiles, tanto en la mañana como en las primeras horas de la tarde. Hacia la noche, el ambiente será más estable con la presencia de nubes altas y temperaturas agradables.

Las temperaturas se moverán entre los 22 ºC de mínima y los 31 ºC de máxima, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 ºC, reforzando la sensación de bochorno debido a la humedad. La probabilidad de precipitación será moderada durante la mañana (50 %) y algo más alta al mediodía (60 %), desapareciendo por completo al final del día.

El viento soplará de sur con rachas de 15 a 20 km/h durante buena parte de la jornada, girando a noroeste con unos 10 km/h al anochecer.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el domingo se presenta con nubosidad y lluvias débiles durante la mañana, que se intensificarán ligeramente en las horas centrales con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80 %. A última hora del día, el panorama será más estable con un cielo poco nuboso y temperaturas más suaves.

Los valores oscilarán entre los 20 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima, con una sensación térmica muy similar, lo que reforzará la impresión de calor veraniego en el interior de la Vega Baja.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente suroeste y oeste, con rachas de entre 5 y 10 km/h.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada estará marcada por la nubosidad y las lluvias débiles, especialmente durante la mañana y el mediodía, cuando el cielo se mostrará más cubierto. Al caer la tarde, la situación cambiará con la aparición de bancos de niebla, lo que dejará un ambiente fresco y más húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima, con una sensación térmica algo más baja, entre 17 y 30 ºC. La probabilidad de precipitación será elevada durante la mañana (75 %) y el mediodía (65 %), descendiendo al 10 % en las últimas horas del día.

El viento soplará flojo, primero de suroeste y sur con apenas 5 km/h, para girar al norte con rachas de hasta 10 km/h al final de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada dominical estará marcada por un cielo nuboso con lluvias débiles, que se mantendrán durante la mañana y el mediodía. La tarde continuará con un ambiente muy nuboso, aunque con menor probabilidad de precipitaciones, lo que dejará un día variable y húmedo en la Marina Alta.

Las temperaturas se moverán entre los 21 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima, con una sensación térmica de hasta 31 ºC. La probabilidad de precipitación será moderada por la mañana (60 %), más baja al mediodía (35 %) y se mantendrá en torno al 30 % en las últimas horas del día.

El viento soplará flojo a moderado, de sur con 10 km/h a primeras horas, girando a oeste con rachas de hasta 20 km/h al mediodía, y de norte con unos 20 km/h al final de la jornada.