¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?

El Kiosco Peret ha sido durante más de un siglo un punto de encuentro en la Explanada de Alicante. Fundado en 1916, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones que han pasado por allí para tomar horchata, helados o refrescos. El local se ha entrelazado con la identidad de la ciudad, era habitual llevar allí a los visitantes, las familias acudían los domingos y personajes conocidos querían conocer de primera mano el emblemático rincón. Sin embargo, la reapertura del local tras la salida de la anterior concesión no traerá de vuelta, en unos meses, un nombre que tantos alicantinos asocian con sus historias personales, con una excepción.

El motivo es estrictamente jurídico. "Peret" está registrado como marca, lo que impide que el nuevo adjudicatario pueda utilizarlo para su negocio, salvo que esté vinculado al titular de la marca, de la familia Fuster García, apellidos vinculados al kiosco original. El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ya adelantó hace unos meses que el nombre no puede imponerse en el nuevo concurso porque pertenece a un titular privado. La explicación de fondo la aporta Pilar Montero, catedrática de Derecho Mercantil de la UA y directora de Magister Lvcentinvs, un programa de referencia en propiedad intelectual en Europa. Montero recuerda que registrar una marca significa obtener un derecho exclusivo: «Eres el único que lo puede utilizar e impides a terceros que lo usen. Pero no es un derecho absoluto para todo, depende de para qué productos o servicios se haya registrado».

Los expertos creen que un buen servicio y la ubicación en la Explanada suplirán el cambio de apelativo

En el caso de Peret, la marca cubre de manera directa el ámbito de la futura concesión: helados comestibles, horchatas, refrescos, bebidas no alcohólicas y servicios de heladerías, cafeterías, bares y restaurantes. Esto significa que cualquier intento de mantener el nombre en un negocio idéntico chocaría con los derechos adquiridos. «Cambiar Kiosco Peret por Café Peret no se podría hacer porque lo relevante es ‘Peret’», indica Montero. Solo en el supuesto de que la marca quedara sin uso durante cinco años consecutivos podría extinguirse ese derecho.

Sistema de marcas

La catedrática recuerda que el sistema de marcas, tanto en España como en la UE, está pensado para dar seguridad a los empresarios y evitar confusiones en el mercado. El solicitante debe indicar los productos o servicios para los que quiere protección, y es ahí donde se delimita el alcance del derecho. Una marca puede ser muy fuerte en un sector y, en cambio, irrelevante en otro. Así, un nombre idéntico puede coexistir en ámbitos completamente distintos sin generar conflicto. Pero cuando hay coincidencia en productos o servicios, el titular tiene la capacidad de impedir el uso por parte de terceros.

«Registrar una marca otorga exclusividad en función de los servicios que se ofrezcan» Pilar Montero — Directora de Magister Lvcentinvs

Montero aporta ejemplos ilustrativos. El futbolista Leo Messi consiguió impedir el registro de la marca «Massi» por riesgo de confusión, mientras que el piloto Lewis Hamilton se encontró con problemas al intentar registrar su apellido porque ya existía otra marca denominada ‘Hamilton’. «Nada es sí o no en estos temas», resume Montero, antes de añadir: «Por eso hay que ver cada caso concreto, cómo está registrado el nombre, para qué productos o servicios y si se considera una marca suficientemente renombrada».

«Los iconos urbanos deben cuidarse y blindarse para proteger la ciudad» Fernando Olivares — Director de UA-Brandscience

Más allá de la dimensión legal, el caso del Peret también tiene una lectura sobre la identidad y la imagen de la ciudad. Así lo subraya Fernando Olivares, director del grupo de investigación UA-Brandscience, especializado en gestión de marcas. El kiosco no era solo un punto de venta, también era un emblema de Alicante, sostiene Olivares: «Genera mucha simpatía entre la gente alicantina como emblema de la ciudad. Era un orgullo, un lugar donde se llevaba a visitantes o a personajes conocidos para tomar una horchata».

«Para los turistas el atractivo principal radica en la ubicación, no en la marca» Ignacio López de Zamora — Consultor de marca

Esa carga simbólica convierte al Peret en algo más que un negocio privado. «Los elementos icónicos de una ciudad que hacen marca deben cuidarse con pulcritud y ser blindados. No puede arrastrar etapas de dejadez hasta convertirse en un estercolero. Una ciudad debe tener mecanismos en los contratos para salvaguardar su imagen pública y su reputación», sostiene el experto.

Ventaja competitiva

El valor sentimental, sin embargo, no siempre se traduce en una ventaja competitiva automática. El consultor de marca Ignacio López de Zamora advierte de que la vinculación emocional se concentra, sobre todo, en los alicantinos, mientras que para los turistas lo que importa es la ubicación privilegiada, en plena Explanada. «Para los alicantinos ir allí tenía que ver con el valor de marca, pero los turistas no conocen la marca ni tienen afecto hacia ella. El atractivo radica en la ubicación. Si los nuevos titulares hacen una buena gestión, no va a ser un problema. Buen producto, buen servicio y buena ubicación pueden suplir la falta de nombre», reflexiona.

Si la marca quedara sin uso durante cinco años consecutivos, podría extinguirse el derecho de exclusividad

En el caso del Peret confluyen lo legal, lo emocional y lo comercial, lo que muestra que un simple nombre puede encerrar varias realidades distintas. A nivel jurídico está blindado, para los alicantinos es un pedazo de su identidad y, desde el punto de vista de la gestión, su ausencia no tiene por qué comprometer el éxito de la futura explotación. Otro debate más profundo oscila entre la protección del patrimonio inmaterial de Alicante y los límites del derecho privado y el registro de una marca. El uso exclusivo del nombre ‘Peret’ puede condicionar la continuidad de un símbolo que forma parte de la memoria y la imagen colectiva de la ciudad y requiere de un cuidado que va más allá de los contratos.