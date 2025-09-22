Barcala aprueba el presupuesto en Vivienda para Alicante en 2026 con proyectos pendientes desde hace 20 años

El Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes su proyecto presupuestario para el próximo año, con un total de 4,12 millones de euros. Las cuentas del organismo autónomo municipal contemplan 625.880 euros para habilitar 14 viviendas de alquiler joven en San Gabriel (un proyecto de 2023), que se sumará a las 15 de El Portón, que se tramitan en el Casco Antiguo desde hace veinte años. El PSOE, por su parte, denuncia que las cuentas suponen un recorte del 26 % en dos años, mientras el gobierno municipal del PP cree que a los socialistas les "deslegitima para reclamar vivienda social que ellos no hicieran cuando tuvieron la oportunidad".

Las cuentas han sido aprobadas de forma mayoritaria con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, frente a la oposición de los representantes del PSOE, Compromís y EU-Podemos. En cuanto a los proyectos pendientes en materia de vivienda, el ejecutivo municipal ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber tenido que renunciar, al menos por ahora, a la construcción de un nuevo bloque de 32 viviendas sociales en San Blas. El retraso del gobierno de Luis Barcala en sacar a licitación las obras (dos años desde que se aprobó el proyecto) ocasionó que el concurso quedase desierto ante la falta de empresas interesadas. Una circunstancia que conllevará la pérdida de fondos públicos por no poder cumplir con los plazos exigidos, después de que el Ayuntamiento ya desistiera en 2024 de 1,2 millones de euros de la Generalitat para este fin.

En el gobierno popular, en cambio, consideran que el culpable es el Ejecutivo central: "Ahora no se puede atender la financiación, a pesar de que los alicantinos disponemos de unos ahorros de más de 150 millones de euros, por las limitaciones presupuestarias de la regla de gasto impuestas a las corporaciones locales por el Gobierno de Pedro Sánchez, que solo permite usarlos para amortizar deuda pública", ha manifestado el edil de Vivienda, Carlos de Juan.

Obras pendientes

Sí se incluyen en la previsión presupuestaria 625.880 euros para acabar las 14 viviendas para la emancipación de jóvenes en San Gabriel, en el edificio de las antiguas viviendas de maestros. En total, las viviendas dispondrán de un único dormitorio para así, según el Ayuntamiento, poder garantizar la creación de más hogares, ya que la antigua residencia dispone solo de una decena. Cada casa tendrá unos 40 metros cuadrados útiles y el edificio contará con ascensor, infraestructuras de telecomunicación y "mejora de las condiciones ambientales y de la imagen urbana", así como con "un local de uso común adyacente al patio interior".

Por otro lado, el ejecutivo municipal también espera que este sea el mandato en el que concluyan las viviendas sociales de El Portón. El edificio, situado en el Casco Antiguo, lleva esperando que se lleve a cabo su construcción desde hace más de 20 años, en los que ha acumulado numerosos contratiempos, incluida la marcha de la anterior contratista. Ahora, aunque las obras se encuentran en una fase muy avanzada, el concejal Carlos de Juan había fijado su finalización para el pasado mes de agosto, una meta que tampoco se ha cumplido.

El PSOE ve "recortes"

Tras la reunión del Patronato de Vivienda, el grupo municipal socialista ha anunciado que presentará enmiendas a los presupuestos con el objetivo de "revertir el recorte de un 34 % en materia de inversiones de cara a 2026".

Desde el PSOE indican que los 630.882 euros que se reservan en el capítulo de inversiones "son más que insuficientes para afrontar la crisis habitacional que sufren las familias de Alicante" y defienden que en las cuentas "queda acreditado que se recorta en proyectos que fueron anunciados a bombo y platillo desde el inicio de la legislatura, como las 34 viviendas de la calle Ceuta, que se quedan sin financiación tras incumplir la regla de gasto el gobierno del PP".

A su vez, Carlos de Juan ha cargado contra los socialistas a los que acusa de "pedir lo que ellos no impulsaron cuando gobernaron el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat con el Botànic", recordando que el gobierno de Ximo Puig "no hizo ni una sola vivienda en la ciudad, cuestión que deslegitima al PSOE para reclamar pisos sociales que ellos no hicieron cuando tuvieron la oportunidad".

Compromís, "escandalizado"

Por su parte, Rafa Mas, portavoz del grupo de Compromís, asegura haber salido "escandalizado del Patronato de Vivienda". "Cómo puede ser que en medio de una emergencia habitacional, con un incremento del 70 % del precio del alquiler, el presupuesto del patronato se reduzca, las inversiones apenas llega a 625.000 euros para solo 14 viviendas, y porque están cofinanciadas. Y solo 52.000 euros en gastos corrientes. Ya conocemos en qué consistía el pacto del plan de ajuste de PP y Vox", ha señalado Mas, quien también lamenta "la desaparición de las 32 viviendas de calle Ceuta anunciadas más de diez veces desde el 2022".

EU pide más detalles

Por último, desde Esquerra Unida-Podeos reclama que el presupuesto de Vivienda "se tramite con detalle por actuaciones y barrios, cronograma de licitaciones y refuerzo de equipos para garantizar la ejecución". Además, pide "transparencia trimestral: publicación de licitaciones, adjudicaciones y resultados por barrio". "La ciudadanía no necesita anuncios; necesita llaves y contratos de alquiler social. Sin objetivos y calendario, el presupuesto es un listado, no una política pública", insiste el portavoz, Manolo Copé.