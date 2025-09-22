El calor extremo causa este verano 310 muertes en la provincia de Alicante

Llega el otoño y con ello toca a su fin el verano más cálido de la historia, según afirmación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por encima del que tenía el récord hasta ahora, el de 2022. Unas temperaturas muy altas que han afectado especialmente a la provincia de Alicante, que ha acaparado las muertes atribuibles al calor en la Comunidad Valenciana. Con 310 víctimas, en territorio alicantino se han registrado el 71,4 % de los decesos por esta causa en la autonomía, que en total ha contabilizado 434 víctimas achacables a las temperaturas elevadas (235 hombres y 199 mujeres). Además, ha sido el verano más letal en la provincia desde que hay registros del exceso de mortalidad por calor.

Es la tercera provincia que sufre más letalidad por calor tras Madrid y Barcelona, mucho más pobladas

Los datos convierten a la provincia alicantina en la tercera del país con peores cifras (8,26 % del total nacional), solo por detrás de Madrid, con 592 óbitos imputables al exceso de temperatura, y Barcelona, con 390, las dos más pobladas de la geografía pues juntas tienen diez millones de habitantes más que la demarcación alicantina; y por delante de provincias como Sevilla, donde se suelen superan muchos días los 40 grados, que ha tenido 175 decesos por el calor. Además, son un centenar más que en el mismo periodo de 2024 (214 fallecidos), un tercio más.

Dos personas se refrescan en una fuente pública de Elche en una de las olas de calor del pasado agosto / Áxel Álvarez

Solo peor en Italia

Así lo reflejan los datos del sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad (MoMo),ue arroja, hablando de la Comunidad, un 61,3 por ciento más que la cifra de fallecidos en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 266. Este sistema atribuye al calor un exceso de 3.752 fallecimientos en toda España entre el 1 de junio y el 21 de septiembre. Los expertos coinciden en que detrás está la intensificación de las olas de calor por el cambio climático. Por delante de España sólo figura Italia, que registró 6.710 muertes por calor. Le siguen Alemania (2.445), Francia (2.062), Reino Unido (1.687) Rumanía (1.478) y Grecia (1.372).

A las 310 muertes de la provincia de Alicante le siguen las 87 de Castellón, y 38 en Valencia. Es la peor cifra en Alicante desde que el Ministerio de Sanidad creó este registro, en 2015. En ese año se produjeron 221; por 92 en el verano de 2016; 82 en el de 2017; 85 en 2018, todos ellos estíos mucho más suaves; 124 en el de 2019; 117 en el de 2020; 81 en el 2021; 218 en el verano de 2022; 219 en 2023 y 214 en el de 2024.

Un agosto mortífero

En este 2025, del total de fallecimientos en la Comunidad Valenciana desde el 1 de junio, exactamente 207 se produjeron en agosto, 115 en el mes de julio, 32 en junio y 40 en lo que va de septiembre.

La mayoría de fallecimientos en la autonomía tuvieron lugar durante la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 muertes por altas temperaturas, 76 de ellas en la provincia de Alicante.

El extremo ascenso de los termómetros aquellos días, que supuso activar la alerta roja, con máximas superiores a los 45 grados, en municipios como Orihuela, y noches tórridas en las que el mercurio no bajó de los 30 grados, tuvo consecuencias fatales para la salud de las personas. Casi uno de cada cuatro óbitos registrados en la provincia en esa semana fue por el calor (un 23,53 %).

Calor en la provincia de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ / JOSE NAVARRO

Noches tórridas

En esas fechas se produjo la segunda ola de calor más larga a nivel nacional desde que hay registros, la más intensa (con 4,5 grados de anomalía) y con las temperaturas nocturnas más altas desde que existe la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

Le siguió en letalidad la semana 27 (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 decesos, y de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), con 59 óbitos.

Los días más letales, en agosto Los días con más fallecidos por calor este verano en la provincia de Alicante fueron el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura en la provincia de Alicante; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 23 de agosto y el 7 de julio, con 12 cada uno.

El mes de julio tampoco se quedó atrás. Con 101 fallecidos frente a 67 el mismo mes del año pasado, se convirtió en el más mortífero en una década: solo en 2015, primer año de publicación del sistema MoMo, el dato fue más negativo con 156 muertes atribuibles a las temperaturas extremas en la provincia de Alicante.

En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 35 (18 al 24 de agosto) perdieron la vida 32 personas debido a la temperatura.

Letal

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 21 de septiembre) fueron 266 en la Comunitat Valenciana, 129 de ellos correspondientes a hombres y 137 a mujeres.

Por provincias, Alicante registró en ese periodo del año pasado 214 muertes por este motivo, Castellón 38 y Valencia 14, según los datos del MoMo.