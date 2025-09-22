Cena benéfica con rifa solidaria contra el cáncer de mama en Alicante

El restaurante El Maestral acogerá el próximo sábado, 27 de septiembre, una cena benéfica a beneficio de la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (A.P.A.M.M.). Durante la velada, se realizará una rifa solidaria, que cuenta con la colaboración de varias empresas y comercios alicantinos en la lucha contra esta enfermedad oncológica.

A.P.A.M.M., es una asociación sin ánimo de lucro. Creada en 1997, de tipo asistencial, que realiza una labor de sensibilización social, concienciación de la detección precoz, e importancia de la investigación, apoyando a todas las personas que padecen esta enfermedad, procurando cubrir sus necesidades de salud y bienestar, porque, como dice su lema, "no están solas".

Cómo inscribirse

Para inscribirse en la cena hay que llamar a los teléfonos 96 5 21 79 55 y 648 4026 28, o al correo electrónico apamm@apamm.es.

Los fondos recaudados se destinarán a continuar con nuestros programas de asistencia, voluntariado hospitalario, atención psicosocial, fisioterapia, clases y talleres, para mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Entre los programas que desarrolla para mejorar la salud de las pacientes están las deportivas como tiro con arco o aquagym.

Cartel de la cena benéfica que se celebrará el sábado en Alicante / INFORMACIÓN

El tumor con más incidencia en mujeres

El tumor de mama, con 1.467 nuevos diagnósticos, fue el tercero en incidencia en población en la provincia en 2024 por detrás de los de colon y próstata, según el observatorio de la Asociación Provincial contra el Cáncer; y el primero entre las mujeres, duplicando los casos del tumor de colon.

En 2023 hubo 1.437 casos y en 2022 exactamente 1.384, es decir, va en aumento.

Las asociaciones reclaman que se aligeren las listas de espera máxime cuando cada vez se diagnostican más casos de por los cribados y la detección precoz, «o sea más personas que padecen cáncer de mama y cada año habrá más, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica», apunta Clara Burgos, de la asociación APAMM.

Actividades para el día internacional

Por otro lado, la asociación prepara ya los actos conmemorativos del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra en octubre, dentro de la campaña de sensibilización poblacional, con la instalación de varias mesas informativas situadas en el hall del Hospital General de Alicante (el jueves 19 de octubre de 10 a 13 horas).

Así como el jueves 19 y el viernes 20 de 10 a 21 horas en la puerta de El Corte Inglés de Federico Soto y Maisonnave.

El domingo 22 de octubre de 10:30 a 13:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con la celebración de la masterclass de Zumba con Mili, seguida de la formación de un lazo humano para escuchar la lectura del manifiesto de FECMA 2017 de derechos de las pacientes.