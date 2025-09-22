Las claves del nuevo Peret de Alicante: con horchata artesana y sin cocina

El Ayuntamiento de Alicante sienta las bases para el nuevo Peret. El pliego de condiciones para adjudicar el nuevo establecimiento de la Explanada incluye requisitos para "preservar la tradicional identidad del negocio" como el hecho de que la producción de horchata y productos típicos tenga que ser "artesanal", además de la prohibición de contar con cocina.

El documento impulsado por el gobierno local contempla que en caso de que el licitador "no ostente la condición de fabricante de horchata, helados y granizados" deberá aportar un contrato de suministro con una mercantil que sí se dedique a la elaboración artesanal de este tipo de productos. Además, deberá acreditarse la continuidad y el cumplimiento de dicho acuerdo.

Sin cocina

Tal y como se recoge en la licitación, la actividad prevista para el establecimiento es la de cafetería-heladería sin cocina. No obstante, sí se admite la elaboración de determinados alimentos, "bien con plancha, tostador y horno", siempre y cuando "no se generen humos".

En el expediente se contempla que el canon partirá de 170.000 euros anuales, con un incremento del 2% cada año, llegando a alcanzar los 191.447 euros en la séptima anualidad, además de dos posibles prórrogas de tres años cada una. Un importe que, dado el éxito que han tenido este tipo de explotaciones en los últimos concursos públicos (llegando a duplicarse el presupuesto base de licitación), se espera que llegue a superarse con creces. Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 20 de octubre, por lo que se espera que la reapertura del establecimiento no llegue hasta 2026.

Veladores

En cuanto a la terraza, que llegó a ser precintada por la Policía ante el impago del canon, el pliego establece que dicho espacio "queda excluido del objeto del contrato", por lo que tendría que habilitarse como "uso especial mediante autorización", que está sujeta a los límites de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública.

Para poder instalar mesas y sillas, el adjudicatario deberá restaurar el sistema de toldos existente, que es de titularidad municipal. En cambio, "queda terminantemente prohibida la manipulación del sistema de entoldado, impidiéndose la instalación de cualquier elemento colgante sin previa autorización municipal". Además, tampoco se admitirá "cerramiento o mampara lateral de ningún tipo", considerando que "debe preservarse el aspecto singular y diáfano de un paseo emblemático".

Obligaciones

Al margen de dichos requisitos, el contrato establece una veintena de obligaciones para el futuro concesionario, entre las que se incluyen cláusulas genéricas como "proporcionar el ajuar, menaje y resto de útiles necesarios para la prestación del servicio"; o "tramitar por su cuenta y a su costa las altas que se precisen para disponer de los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono, o cualquier otro suministro".

El adjudicatario también estará obligado al "mantenimiento y conservación del quiosco y sus instalaciones, las instalaciones anexas y de su entorno"; así como a mantener abierto el quiosco "de manera ordinaria, sin perjuicio de los correspondientes descansos y periodos de vacaciones, que voluntariamente disfrute".