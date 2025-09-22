El Consell espera al Ayuntamiento de Alicante para desbloquear la construcción de vivienda pública

La Generalitat Valenciana, a la espera del Ayuntamiento de Alicante para poder dar comienzo al Plan Vive en la ciudad. Las primeras promociones de vivienda pública del Consell de Carlos Mazón aguardan a que el ejecutivo municipal concluya los últimos trámites para poder dar comienzo a las obras.

Según han señalado fuentes de la Conselleria de Vivienda a INFORMACIÓN, el departamento autonómico ya ha concluido su parte del proceso, contando con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat. Ahora, los proyectos se encuentran paralizados hasta que el ejecutivo municipal dé luz verde al pliego que debe acompañar el convenio entre administraciones. Una vez zanjada su redacción, el Consell podrá desbloquear el Plan Vive en Alicante.

Solares disponibles

A finales del pasado mes de mayo, la Generalitat resolvió la incógnita y aceptó cinco de las ocho parcelas propuestas por el Ayuntamiento de Alicante para la construcción de viviendas sociales, en las que espera levantar en ellas hasta 220 pisos públicos. El convenio aprobado entre ambas administraciones contempla la cesión de los solares situados entre la avenida Jaume I y la calle Tubería; Padre Arrupe, 24; Banda los Claveles; Médico Ricardo Ferré, 1; y Enfermera Angelina Ceballos, 10, en los que, de acuerdo con la ley autonómica, se reservará el 40 % de los inmuebles protegidos a jóvenes menores de 35 años.

Ambos gobiernos dieron entonces a conocer el futuro del Plan Vive en Alicante un año después de que el ejecutivo local pusiera el suelo a disposición de la Generalitat, y cuatro meses más tarde de que el presidente Carlos Mazón asegurase que la decisión estaba tomada y que los detalles se comunicarían de forma inminente. En concreto, se prevé desarrollar hasta 220 pisos de protección pública en media decena de solares repartidos por distintos puntos de la ciudad, de los que más de un tercio estarán enfocados a la emancipación de los jóvenes.