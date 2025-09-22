La diversión y el disfrute de los más pequeños fueron los protagonistas este domingo en Alicante, durante la celebración del Día del Foguerer i Barraquer Infantil. El evento, que tuvo lugar por la tarde en las antiguas cocheras del tranvía, reunió a más de un millar de niños festeros en una jornada llena de actividades, risas y fraternidad.

A lo largo de la tarde, los más pequeños pudieron participar en una variada oferta de talleres, en los que demostraron su creatividad y destreza, además de disfrutar de los hinchables que fueron colocados para la ocasión. Esta cita se ha convertido en uno de los momentos más esperados dentro de las Hogueras, especialmente pensada para que los más jóvenes puedan vivir su propia versión de la Fiesta.

Las Hogueras viven a lo grande en el Día del Foguerer i Barraquer Infantil en Alicante / Tony Diez

A la celebración acudió la Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, junto a sus damas de honor, quienes compartieron un momento de cercanía con los festeros más jóvenes. También estuvieron presentes el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quien no quiso perderse este acto tan significativo para el futuro de la fiesta, así como Foguet, mascota de las Hogueras que acompañó a los asistentes durante la tarde.

El Día del Foguerer i Barraquer Infantil gana cada año más adeptos y se ha consolidado como una jornada de unión y recuerdos para los más pequeños, quienes, desde temprana edad, sienten el espíritu de la Fiesta