DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

J. A. Martínez
Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado
El requisito de tratar de llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial no puede convertirse «en una carrera de obstáculos» para el demandante. De esta expresiva manera ha intentado zanjar la Audiencia de Alicante la polémica suscitada por la manera en que algunos juzgados están aplicando la nueva norma y que establece que antes de ir al juzgado las partes han tratado de alcanzar algún tipo de acuerdo. Si esto no está probado, es motivo suficiente para que la demanda se inadmita. El problema es que hay una gran disparidad de criterios entre los juzgados y lo que vale en uno no vale en otro, causando un gran desconcierto entre los profesionales. Leer más aquí
Alejandro J. Fuentes
Asociaciones vecinales de Alicante se rebelan contra la concejala de Participación Ciudadana: "El Ayuntamiento va a la deriva"
Asociaciones de vecinos de Alicante, en pie de guerra contra la concejala Cristina García. La llegada de la edil popular al área de Participación Ciudadana en sustitución de Carlos de Juan (tras la remodelación del gobierno local forzada por la salida de Toni Gallego) ha generado controversia y malestar en diversos colectivos de residentes, que le acusan de haberles "dejado sin voz" y de "incumplir sistemáticamente" sus derechos. Leer más aquí
L. Gil López
David contra Goliat en San Vicente: 60 inquilinos contra un todopoderoso fondo buitre
Vecinos de un bloque de pisos en régimen de alquiler inician reclamaciones contra las cláusulas que consideran abusivas de la empresa que gestiona las viviendas
Sara Rodríguez
El PSOE exige a Barcala reactivar la asesoría jurídica para víctimas de violencia de género en Alicante
Los socialistas aseguran que el servicio lleva sin funcionar dos meses y llevarán el asunto al pleno de septiembre
José Gómez
Barcala defiende en China el "modelo de ciudad mediterránea" de Alicante como referente de calidad de vida
El alcalde dibuja ante representantes internacionales un plan de transformación urbana, económica y social de la ciudad para 2050
J. A. Giménez
Accidente mortal en Alicante: un motorista fallece tras colisionar con un coche en un cruce
El siniestro se ha producido en un cruce del barrio Carolinas Altas
Manuel Lillo
Roque Cañizares, el cura que hizo el ramadán en Alicante
El párroco ha estado al frente de la parroquia de Colonia Requena, en la Zona Norte de al capital alicantina, en los últimos 23 años, y ahora se traslada a la Vega Baja, su comarca de origen, pero antes hace balance de una etapa marcada por la interculturalidad y la interreligiosidad
José Gómez
El Ayuntamiento de Alicante invita a ir "A Urbanova en bici" un solo día del año
Unas cien personas marchan en bicicleta sobre un trayecto que incluye 1,6 kilómetros de carretera nacional sin infraestructura ciclista, por convocatoria del propio gobierno municipal en la Semana Europea de la Movilidad
C. Suena
Un ciberataque a aeropuertos europeos provoca retrasos de hasta cuatro horas en Alicante
El aeropuerto de Alicante-Elche registró retrasos en salidas hacia Bruselas y Bucarest, en un día marcado por el ataque informático a terminales europeas
D. Pamies
No, este no es el suspenso más rápido de la historia del examen conducir
El vídeo viral que muestra una nefasta prueba de una conductora que suspende en menos de diez segundos es una simulación creada por una autoescuela de la Vega Baja
