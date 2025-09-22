DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado

El requisito de tratar de llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial no puede convertirse «en una carrera de obstáculos» para el demandante. De esta expresiva manera ha intentado zanjar la Audiencia de Alicante la polémica suscitada por la manera en que algunos juzgados están aplicando la nueva norma y que establece que antes de ir al juzgado las partes han tratado de alcanzar algún tipo de acuerdo. Si esto no está probado, es motivo suficiente para que la demanda se inadmita. El problema es que hay una gran disparidad de criterios entre los juzgados y lo que vale en uno no vale en otro, causando un gran desconcierto entre los profesionales. Leer más aquí