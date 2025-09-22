"El distrito único nos ha hecho mucho daño, ha convertido la Zona Norte de Alicante en un gueto"

¿Cómo ha evolucionado la enseñanza durante el medio siglo que ha impartido clase?

Han faltado dos años para el medio siglo. Ahora mismo soy, probablemente, el profesor más antiguo de Europa. Creo que la enseñanza ha evolucionado como lo ha hecho la sociedad. La sociedad del año 77 es muy distinta a la de 2025, evidentemente. He visto pasar al menos siete u ocho leyes educativas. Y, sobre todo, me he dado cuenta de que en los últimos tiempos ha habido un bajón en cuanto a los resultados académicos. En términos generales, cada vez se estudia menos.

¿A qué achaca que el rendimiento académico sea peor?

El alumnado de los años ochenta y noventa era un alumnado cuyos padres querían que estudiaran. La mayoría de esos padres eran trabajadores con conciencia de clase. Hoy en día hay más descontrol. Al alumnado se le ha dado todo y no se le ha exigido nada. Por parte de los padres, ha habido una dejadez, por decirlo de alguna manera, respecto a sus hijos. Los chavales no valoran el esfuerzo de sus padres, y estos tampoco les exigen esfuerzo a ellos. Esa es la diferencia más grande que veo. Y se ha acentuado en los últimos diez años.

¿Cómo influyen las ratios en la calidad de la enseñanza?

El pasado curso tuvimos una ratio bastante alta. En primero de la ESO, 32 o 34 alumnos por aula, lo cual es una exageración. Las ratios altas afectan, sobre todo, a los barrios periféricos y a la Zona Norte. El distrito único nos ha hecho mucho daño ha convertido a la Zona Norte en un gueto donde es muy difícil trabajar, a lo que se suma la subida de la ratio. ¿Cuál es el objetivo? Que la escuela pública, que hasta ahora siempre ha ido mejorando, empiece a empeorar. Entre los medios digitales y esta serie de medidas, se busca tener ciudadanos que piensen cada vez menos, sin espíritu crítico. Eso es lo que se pretende.

¿Qué capacidad debería de tener una clase para ofrecer una buena enseñanza?

En Noruega tienen una ratio de unos siete alumnos por aula. Yo no quiero llegar a eso, porque para hacerlo tendríamos que destinar el 6% del PIB. Pero creo que entre 18 y 20 alumnos por clase sería suficiente. A finales de los años ochenta, estuve un centro de integración escolar en Cartagena ciudad. Tenía 18 alumnos normoyentes y dos con deficiencia auditiva. Trabajábamos muy bien con la Ley de integración escolar.

La variación constante de leyes educativas también ha sido un problema. Muchos profesores se quejan de que cada cuatro u ocho años se cambia la ley...

Sí, nos hemos tenido que adaptar. Cualquier profesional tiene que hacerlo. Pero estas leyes han ido también en consonancia con la evolución de la sociedad. Hoy en día no se concibe una educación como la de los años setenta. Aun así, el profesorado, dentro de nuestras posibilidades, nos hemos adaptado bastante bien a estas leyes.

¿No ve un inconveniente tener que cambiar el modelo educativo cada dos por tres?

Sí que ha sido un conflicto. A mí me hubiese gustado que hubiera habido un acuerdo a nivel nacional, entre todos los partidos políticos, para que surgiera una ley que sirviera para todos. Siempre he defendido la escuela pública, y me dan mucha envidia Noruega y Finlandia. En Noruega, todas las escuelas son públicas, y no pasa nada.

¿Cree que está perjudicando a los alumnos el abuso de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial?

Creo que sí, sobre todo, porque no se usan bien por parte del alumnado. Hice una encuesta entre los alumnos, y el que menos tiempo pasaba con pantallas dedicaba entre tres y siete horas, pero no buscando información ni vocabulario en mi área de Castellano, sino en otro tipo de cosas. En Silicon Valley, por ejemplo, en el colegio que tienen allí, tienen prohibidos los medios digitales. Es curioso, pero es cierto.

¿Piensa que se deberían de prohibir en España?

Yo soy una persona bastante analógica, pero también utilizo, aunque poco, lo digital. Pero cuando tú coges un bolígrafo y te pones a redactar un párrafo, puedes tachar, puedes borrar, puedes hacer un borrador. En definitiva, puedes pensar. En un medio digital no ocurre este proceso de tachado, borrado, reciclado. Y esto se nota, cada vez los chavales piensan menos al escribir.

¿Qué se debería de hacer para mejorar el rendimiento académico?

Para mí es básico leer, leer muchísimo. Quien lee, vive otros mundos, aprende a redactar, a escribir sin faltas de ortografía. También es fundamental que las familias inculquen hábitos de estudio desde pequeños. Hoy en día no existen. En Virgen del Remedio tenemos una biblioteca estupenda, pero está vacía día sí y día también.

La salud mental de los alumnos cada vez preocupa más... ¿Ha visto más problemas ahora que antes?

Sí, el problema de salud mental ha ido a más. En cada aula hemos tenido, y seguimos teniendo, alumnos con síndromes de todo tipo. En mi centro había tres, casi cuatro psicopedagogas. Antes solo había uno o dos. Esto también es un reflejo de las familias y de la sociedad. Es un mal de los tiempos que vivimos.

¿Ocurre lo mismo con el acoso escolar?

Nosotros no hemos tenido grandes problemas de acoso escolar. En cuanto detectamos una situación, actuamos enseguida. Tenemos tolerancia cero en ese sentido.

¿Considera que son buenas las condiciones laborales para ser profesor?

Creo que ha habido grandes avances, aunque aún queda mucho por mejorar. Haría falta una enseñanza más individualizada, porque ahora mismo el alumnado es muy diverso, tanto por su procedencia como por su cultura o etnia. Necesitamos adaptarnos de forma individualizada, y para eso hacen falta más profesores de apoyo.