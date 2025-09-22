Educación amplía a la concertada los auxiliares de conversación en inglés

Los centros educativos de la Comunidad Valenciana contarán este curso con 1.400 auxiliares de conversación para la enseñanza de idiomas, especialmente, del inglés. De ellos, 1.187 estarán en centros educativos públicos y, como novedad, también llegarán a los concertados, donde están previstos 213.

Por primera vez, esta norma incluye tanto a los centros públicos, como a los centros concertados sostenidos con fondos de la Generalitat, porque a estos últimos se les había excluido, por parte del Gobierno del Botànic, según el departamento de José Antonio Rovira y había dos sentencias en contra. La dotación prevista durante este periodo asciende a 11,2 millones de euros.

El Consell ha aprobado este lunes el decreto por el que se establecen las normas especiales reguladoras de subvenciones a auxiliares de conversación de lengua extranjera en los centros educativos para el curso 2025-2026.

Según recoge el documento autonómico, se concederá una cantidad mensual para gastos de manutención y alojamiento de 1.000 euros por auxiliar de conversación, cuyo horario semanal será de 16 horas, en las cuales se incluyen las horas de coordinación con el profesorado del centro.

Uno de los grupos de alumnos de dos años de la escuela infantil municipal Don Crispín donde se lleva a cabo el programa experimental de inmersión lingüística en inglés. / aNTONIO AMORÓS

El cometido de los auxiliares

Las estancias formativas de personas auxiliares de conversación en lengua extranjera tiene como objetivo favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero también y de manera prioritaria de acuerdo con las metodologías actuales, como el tratamiento integrado de lenguas y el tratamiento integrado de lengua y contenidos, el aprendizaje de contenidos curriculares vehiculados en lenguas extranjeras, al mismo tiempo que las personas auxiliares adquieren un conocimiento de las lenguas y cultura española y valenciana, según ha informado la conselleria.

Estos aprendizajes integradores incluyen el acercamiento y el conocimiento de otras culturas de diferentes países mediante dinámicas de aula, tareas y actividades diversas de aula incluidas en el proyecto educativo del centro y en las programaciones docentes.

Entre los objetivos que desarrollan los procesos de mejora de la calidad de la enseñanza no universitaria se encuentra el dominio de diferentes lenguas y la formación de una ciudadanía plurilingüe en una sociedad multicultural, donde se aprenden las dos lenguas cooficiales, valenciano y castellano, además de, al menos, una lengua extranjera.

Para lograr este objetivo, Educación ha asegurado que se trabaja junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana puedan acoger personas auxiliares de conversación en lenguas extranjeras.