Una ley autonómica "salva" un millar de edificios de Alicante ante la falta de Catálogo de Protecciones

Más de un millar de edificios de la ciudad de Alicante conservan su protección gracias a un cambio legal. Una reforma impulsada por la Generalitat en materia de simplificación administrativa ha blindado de forma automática a los inmuebles incluidos en el Catálogo de Protecciones, aún pendiente de aprobación definitiva cinco años después de su visto bueno inicial. Un retraso que se abordará en el pleno de este mes en Alicante.

Se trata de la Ley 6/24 de la Generalitat, de simplificación administrativa, que introduce cambios en la Ley 4/98 de patrimonio cultural valenciano. Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio explican que esta reforma "ha dado una opción de protección al Ayuntamiento (en el sentido requerido), sin necesidad de que se suspenda el plan". En palabras del departamento autonómico, "la suspensión solicitada por el Ayuntamiento de Alicante no ha sido necesaria, ya que la Ley 6/24, de la Generalitat, de simplificación administrativa, ha modificado la Ley 4/98, de patrimonio cultural valenciano". "Por tanto, mientras se tramite el catálogo se siguen protegiendo los edificios", añaden desde la conselleria que dirige Vicente Martínez Mus.

Suspensión de licencias

Para evitar la posible demolición de edificios señalados en el catálogo, la Comisión de Urbanismo aprobó en junio de 2022 la suspensión de licencias de derribo y de obra. La medida, con una vigencia inicial de dos años, contó con la única abstención de Vox. En marzo de 2024, ante el fin del plazo, el Ayuntamiento solicitó ampliar esa suspensión. Sin embargo, la nueva ley autonómica, garantizó de manera automática la protección de los inmuebles. De este modo, el blindaje de los edificios se ha mantenido sin necesidad de nuevas prórrogas ni de paralizar la tramitación.

En concreto, esta medida paraliza las licencias de demolición, en todo caso, y las licencias de obra que conlleven actuaciones en los edificios que figuran identificados en las fichas del catálogo en tramitación como bienes catalogados con protección integral, parcial, ambiental y tipológica en lo que afecten a algunos de sus componentes o elementos individual y específicamente protegidos, y cuya protección sea de nueva inclusión en las correspondientes fichas del catálogo en tramitación, esto es, que no figuraban ya incluidos en los planes especiales de protección vigentes, que siguen rigiéndose por sus normas urbanísticas, y únicamente en el caso de que la actuación pretendida conlleve su supresión o eliminación, según explicaron en su momento desde el Ayuntamiento.

Un catálogo atascado desde 2020

La aprobación inicial del Catálogo de Protecciones tuvo lugar en septiembre de 2020, con los votos del PP, Ciudadanos, PSOE y Compromís, pero el documento, destinado a preservar inmuebles y espacios por su valor cultural, histórico o medioambiental, sigue sin entrar en vigor cinco años después.

El bloqueo responde a la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante a la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE), remitida por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado 29 de febrero de 2024. En ella se incluían una decena de subsanaciones que el consistorio debía incorporar para poder aprobar el catálogo. "Procede que el Ayuntamiento incorpore las determinaciones de la DATE, entre las que se encuentra la necesidad de obtener informe definitivo en materias de paisaje, forestal, costas, carreteras de la Generalitat, ferrocarriles del Estado, aviación civil y patrimonio cultural", insisten desde la Conselleria, que aseguran llevar más de un año y medio a la espera de esta respuesta.

Asimismo, desde la Generalitat indican que continúan esperando la respuesta del Consistorio para incorporar este tipo de cuestiones. "Si ellos confirman que no hay afección, el informe se aprueba automáticamente", afirman. En cambio, si el consistorio incluye matices, la aprobación definitiva por parte de la Generalitat no sería automática, ya que los tiempos "en materia urbanística siempre son extensos".