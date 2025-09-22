Magia, danzas y cuentacuentos en el almuerzo solidario de la Cofradía del Ecce-Homo de Alicante

Alicante se prepara para un domingo diferente. El próximo 5 de octubre de 2025, la Cofradía del Ecce-Homo y Redención de Alicante, en colaboración con el Colegio San Antonio de Padua – Franciscanos, organiza el V Almuerzo Solidario de la Familia Franciscana. El almuerzo se llevará a cabo en el patio del Colegio San Antonio de Padua – Franciscanos, ubicado en la avenida Poeta Carmelo Calvo, y se desarrollará desde las 10:00 hasta las 15:30 horas. El acto combina la celebración de la festividad de San Francisco de Asís con una iniciativa solidaria: toda la recaudación se destinará a la Obra Social “El Pan de la Fraternidad”, que apoya proyectos como Cáritas Parroquial de la localidad y programas de becas de comedor y libros del propio colegio.

Una jornada para toda la familia

Desde primera hora de la mañana, los asistentes podrán participar en una Misa de Campaña ante la imagen de San Francisco de Asís, que dará inicio a la jornada a las 10:00 horas. Tras la misa, el patio del colegio se transformará en un espacio de entretenimiento con juegos infantiles, talleres y diversas actuaciones en directo. Entre los espectáculos más destacados se encuentra un show de magia y un espacio de cuentacuentos.

Además, los amantes de la ciencia ficción y el cine no querrán perderse la presencia del Universo Star Wars, con el Escuadrón Fénix Alicante, mientras que el Grupo de Danzas Postiguet de Alicante ofrecerá un espectáculo lleno de color y ritmo. La jornada también contará con un bingo solidario y finalizará con tapas variadas, bebida y paella, todo a precios populares. Todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Obra Social "El Pan de la Fraternidad".