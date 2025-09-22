El Nou Manolín, homenajeado en Madrid como “la mejor barra del mundo” /

El proyecto “Joselito Lab”, marca de investigación de la prestigiosa empresa de productos ibéricos, ha elegido en su novena edición al Nou Manolín como restaurante destacado para rendirle homenaje en Madrid a través de la edición de un libro que recoge recetas, esencias culinarias y anécdotas relevantes de la que califica “la mejor barra del mundo”.

El proyecto, que nació hace casi una década rindiendo tributo al Bulli de Ferrán Adrià, reunió hoy en Madrid a representativos miembros de la gastronomía nacional, que pusieron el acento a la destacada labor de la familia Castelló para elevar a la excelencia la cocina alicantina.

“Joselito Lab”, que pretende explorar y expandir las aplicaciones del jamón y cerdo ibérico en cocinas de distintos países y culturas, ya incluyó en su repertorio a cocineros y restaurantes de prestigio mundial como Jonnie Boer (De Librige, Holanda), Massimiliano Alajmo (Le Calandre, Italia), Joachim Wissler (Vendom, Alemania), Seiji Yamamoto (RyuGin, Japón) y Yannick Alléno (Pavillon Ledoyen, Francia), además de Ferran Adrià, Etxebarri y Eneko Atxa.

El acto de homenaje, que ha acogido este lunes el restaurante madrileño A Barra, se sustenta en la elección “a la mejor barra del mundo, que está en Alicante y es el Nou Manolín” en palabras de José Gómez, quinta generación de la empresa Joselito.

Homenaje en Madrid a El Nou Manolín, icono de la hostelería y “mejor barra del mundo” / INFORMACIÓN

Inaugurado en 1972 por su creador, Vicente Castelló, el Nou Manolín se ha erigido como referencia de la gastronomía alicantina traspasando fronteras hasta el punto de inspirar al mismísimo Paul Robuchon -el chef con más estrellas michelin del planeta- que no dudó en copiar el estilo y la fisonomía de la barra alicantina para crear L’Atelier en París y otras ciudades del mundo.

Anécdotas como esta, salieron a relucir en la presentación de este lunes en Madrid en la que la empresa Joselito quiso rendir “un merecido tributo” a un restaurante “que ha marcado estilo y época”.

El ejemplar, primer libro biográfico del restaurante alicantino, ha sido escrito por el periodista Federico Oldenburg, con fotografías de Luis de las Alas. Al acto de presentación acudieron empresarios y periodistas madrileños, atraídos por la referencia gastronómica que supone el Nou Manolín para todo el país.

El Nou Manolín, homenajeado en Madrid como “la mejor barra del mundo” /

Silvia y Carlos Castelló, hija y nieto de Vicente y Vicentina, ejercieron de anfitriones en la sala “A barra”, que una vez concluida la presentación del libro, ofreció un cóctel con los mejores productos del Nou Manolín, incluyendo algunos platos con elementos de Joselito.