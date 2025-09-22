Una obra sin fin en el paseo de Playa de San Juan en Alicante: "estamos hartos"

El verano queda atrás y el otoño se abre paso, pero en el paseo de Niza de Playa de San Juan las obras siguen presentes como si fueran parte del paisaje. Los trabajos, iniciados en noviembre de 2024 con el objetivo de culminar la renovación del tramo entre la avenida de Bruselas y la calle Irlanda, deberían haber concluido a principios de agosto. Sin embargo, todavía continúan activos en la zona más próxima a El Campello, y sin un calendario claro de finalización, los residentes contemplan el panorama esperando a que esta situación no se demore un año completo. "No podemos más. Esto lo que pasa cuando no se planifican bien las cosas y las obras en la ciudad no se vigilan al 100 %", comenta Montserrat González, visitante que reside gran parte del año en la zona y que ha vivido de cerca el desarrollo de la actuación desde su inicio.

El malestar no solo afecta a los vecinos. También los hosteleros lamentan las consecuencias de una temporada estival marcada por las vallas y la maquinaria que, en muchos casos, ha provocado cancelaciones de reservas en el último momento. "Ahora ya estamos acabando una temporada que ha sido ruinosa y esperemos que la próxima podamos remontar", explica la propietaria de un local de restauración, que señala la falta de información sobre plazos por parte del Ayuntamiento de Alicante.

Y es que, pese a las quejas de residentes, turistas y hosteleros, el Ayuntamiento de Alicante ha ido aplazando las fechas de entrega y mientras, sigue sin concretar cuánto durará esta ampliación de actuaciones. En agosto pasó de anunciar que las obras se alargarían "varias semanas" a admitir que continuarían "más de un mes". Finalmente, se fijó el 18 de septiembre como límite, un compromiso que tampoco se ha cumplido. Desde la Concejalía de Urbanismo, a preguntas de este diario, tampoco se ha concretado cuánto se prolongarán lasos trabajos. Según la empresa adjudicataria, la escasez de materiales y distintos trámites administrativos provocaron la demora de unos trabajos que en teoría deberían haber estado listos a principios de agosto.

"Estamos hartos"

Estos días, aunque el espacio debería estar abierto al público, los vecinos y turistas que acuden estos días a la zona siguen encontrándose con la parte peatonal todavía en obras. Restos de material, maquinaria en funcionamiento y pasos peatonales de dificil acceso marcan la imagen del paseo, que para muchos se ha convertido en la estampa habitual de Playa de San Juan. "Es muy incómodo y parece que no va a acabar nunca", asegura María Muñoz una vecina de la zona que espera que el cambio "sea para bien, aunque a simple vista podemos estar así hasta navidad".

En la misma línea, Juan Daniel Llopis, otro vecino, lo resume como "lo de siempre" en este tipo de actuaciones. "Están pasados de fecha y parece que todavía les queda bastante. Parece que se está quedando bien y que el resultado va a ser positivo para todos, pero podrían haberse ahorrado que cayeran en temporada alta", indica Llopis.

Mejoras visibles, aunque a medio hacer

A pesar de la frustración generalizada, algunos prefieren quedarse con el resultado final que se intuye en los tramos ya completados. Santiago González destaca que las partes concluidas han quedado "muy bien", aunque lamenta que el verano haya transcurrido entre zanjas y cortes de paso. "Nos gustan las zonas verdes y el suelo de madera, es muy original. Esperemos que las obras puedan estar listas para Navidad, pero con el ritmo que llevan no lo parece… Es una pena que en una zona como esta tengamos que aguantar esta situación durante casi un año completo", afirma González.

También hay turistas que valoran la mejora estética, que completa la imagen unificada del paseo, aunque cuestionan el momento elegido para ejecutar los trabajos. "Las obras están mejorando el paseo, nos ha gustado la solería y las maderas del suelo, pero podrían haberse hecho todas en las actuaciones en temporada baja porque llevan aquí trabajando todo el verano y la Semana Santa y es una gran molestia para ir a la playa con normalidad", apunta David Cava, visitante habitual de la playa de San Juan.